O bloco tem importado GNL, bem como gás canalizado de outros fornecedores, diz seu comissário de energia

A União Europeia substituiu totalmente as importações russas de gás natural por GNL e gás canalizado de fornecedores alternativos confiáveis, disse a comissária de Energia Kadri Simson em uma sessão plenária do Parlamento Europeu na quarta-feira.

O bloco deve debater uma proposta de teto para o preço da gasolina na quinta-feira para evitar custos altíssimos para os consumidores.

“Diversificação, redução da demanda, política comum de armazenamento [and] as nossas ações #RepowerEU estão a fazer a diferença,” Simson twittou após a sessão, acrescentando: “Mas precisamos ficar atentos.”

A substituição do gás de gasoduto russo ocorreu devido ao aumento das compras de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos, disseram especialistas à RIA Novosti.

Segundo a Comissão Europeia, entre janeiro e agosto o volume total de importações de gás da Rússia, incluindo GNL, diminuiu 39 mil milhões de metros cúbicos (bcm). No mesmo período, o fornecimento de GNL dos Estados Unidos aumentou quase 80% em termos anuais.

No ano passado, a Rússia foi responsável por cerca de 45% das importações de gás da UE. Segundo a Agência Internacional de Energia, Moscovo forneceu 155 bcm ao bloco, enquanto este ano as importações deverão cair para pouco mais de um terço desse valor (cerca de 60 bcm).

Enquanto isso, analistas da empresa de pesquisa Kpler alertaram este mês que a substituição do fornecimento de gás de gasoduto russo por GNL resultaria em custos significativos para a UE. Ao contrário do gás dutoviário, que normalmente é fornecido em contratos de longo prazo, o GNL é mais frequentemente adquirido no mercado spot, e seu custo tende a ser muitas vezes maior.

Enquanto isso, o aumento das compras da UE tem dificultado a compra de GNL pelos países em desenvolvimento, pois agora eles são forçados a competir em preço com nações mais ricas.

