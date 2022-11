UE prepara-se para concorrer com os EUA nos auxílios estatais – Politico — CMIO

A indústria europeia pode perder para as empresas americanas que recebem apoio direto, informa a agência de notícias

A UE está desenvolvendo um grande esforço de subsídios para evitar que empresas europeias sejam eliminadas por rivais dos EUA que estão recebendo ajuda do governo, informou o Politico na terça-feira, citando fontes.

Dois altos funcionários da UE disseram ao site de notícias que a disputa diz respeito à chamada Lei de Redução da Inflação, um esquema de subsídio industrial de $ 369 bilhões, lançado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para apoiar as indústrias verdes.

De acordo com o relatório, as autoridades da UE temem que as empresas agora enfrentem uma pressão quase irresistível para transferir novos investimentos para os EUA, em vez da Europa.

“A Europa está enfrentando um duplo golpe de martelo dos EUA”, Politico informou, observando que a Comissão Europeia e os estados membros “perceberam que precisam agir rapidamente se quiserem evitar que o continente se transforme em um deserto industrial.”

As fontes disseram que Bruxelas está atualmente trabalhando em um esquema de emergência para canalizar dinheiro para as principais indústrias de alta tecnologia. Isso seria um ‘Fundo Europeu de Soberania’, para ajudar as empresas a investir na Europa e atender a ambiciosos padrões verdes, explicaram.













A UE supostamente teve que agir “extremamente rápido” pois as empresas já estão tomando decisões sobre onde construir suas futuras fábricas, para tudo, desde baterias e carros elétricos até turbinas eólicas e microchips.

Os funcionários não identificados deram outro motivo para Bruxelas responder rapidamente – para evitar que países da UE façam isso sozinhos ao gastar dinheiro de emergência.

Enquanto isso, na segunda-feira, o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, alertou que o novo pacote de subsídios de Biden representa um “desafio existencial” à economia europeia, sublinhando ser agora urgente “reverter o processo de desindustrialização em curso”.

A Lei de Redução da Inflação pode prejudicar particularmente os países fabricantes de carros da UE, como a França e a Alemanha, pois incentiva os consumidores a “comprar americanos” quando se trata de veículos elétricos.

“Com uma solução diplomática parecendo improvável e Bruxelas querendo evitar uma guerra comercial total, uma corrida aos subsídios agora parece cada vez mais provável como um contencioso Plano B”, disse. disse o relatório.

