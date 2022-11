As advertências iranianas sobre agitação doméstica devem ser levadas a sério – CMIO

Em meio à agitação contínua em todo o Irã, o país acusou Israel e as agências de inteligência ocidentais de planejar uma guerra civil dentro da República Islâmica. As implicações da afirmação sobre a direção da política estatal iraniana não devem ser tomadas de ânimo leve.

Nas últimas oito semanas, o Irã foi atingido por ondas de agitação política, incluindo desde protestos dominados por mulheres até tumultos em grande escala e ataques terroristas. Durante esse período, a mídia ocidental, políticos e figuras públicas concordaram em condenar o governo iraniano em uma tentativa de deslegitimá-lo. Com o passar das semanas, a violência aumenta, assim como a retórica do governo iraniano e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Teerã agora parece estar perdendo a paciência.

Tem havido muito debate sobre o que está acontecendo dentro do Irã e, embora possa ser difícil decifrar os detalhes precisos da recente agitação do país, uma coisa é certa – o mundo ocidental está muito envolvido em uma tentativa de minar o domínio de Teerã. . O governo dos EUA está evidentemente interessado na perspectiva de mudança de regime no Irã. O presidente Joe Biden chegou a afirmar em um discurso recente que iria “Irã livre”, e seu governo reforçou ativamente ou até aprimorou a campanha de sanções de ‘pressão máxima’ iniciada sob Donald Trump.

Especialmente nas últimas semanas, o Irã testemunhou uma escala crescente de ataques de manifestantes e grupos terroristas que mataram vários civis e policiais iranianos. Na quarta-feira, dois ataques terroristas separados nas províncias de Khuzestan e Isfahan mataram pelo menos dez pessoas. Em resposta a tais ataques, a retórica de Teerã parece direcionar grande parte da culpa para as agências de inteligência ocidentais, bem como para a mídia de língua persa financiada pela Arábia Saudita. Se combinarmos a agitação em curso, as sanções econômicas incapacitantes dos EUA, juntamente com o isolamento do Irã pelo Ocidente no cenário internacional, neste contexto, as respostas das autoridades de Teerã devem ser levadas muito a sério.













No início de novembro, a mídia dos EUA começou a falar sobre a análise da inteligência saudita sugerindo uma ameaça iraniana iminente à Arábia Saudita. Embora não houvesse negação ou confirmação oficial iraniana, reportagens da mídia estatal iraniana pareciam sugerir que tal ataque poderia estar a caminho. Houve também um aumento na retórica sobre uma resposta ao assassinato do General da Força Quds do IRGC, Qassem Soleimani. Na época do ataque com mísseis balísticos do Irã contra a base militar de Ain Al-Assad em 2020, que causou mais de 100 lesões cerebrais traumáticas em soldados americanos, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o ataque foi apenas um tapa e não o completo resposta. Então, quando Khamenei afirmou recentemente que o Irã se reserva o direito de vingar o assassinato de Qassem Soleimani, deveria ter sido notado.



Teerã tem enviado repetidas mensagens de alerta a seus adversários regionais, especialmente agora que as negociações do acordo nuclear foram interrompidas e as tentativas de normalizar os laços com a Arábia Saudita ainda não tiveram nenhum avanço. O último alerta parece ter ocorrido na costa de Omã, onde uma munição perdida atingiu um petroleiro na semana passada. O navio-tanque estava ligado a um empresário bilionário israelense, e tanto Israel quanto os EUA acusaram o Irã de realizar o ataque.

Para os Estados Unidos, perseguir uma guerra convencional contra a República Islâmica é algo que não pode ser iniciado. Se os EUA lançassem uma invasão, como fez na guerra do Iraque, não apenas enfrentariam dificuldades para capturar território e sofreriam muitas derrotas, mas os aliados regionais do Irã, juntamente com seu arsenal de mísseis balísticos, poderiam devastar os aliados e instalações militares de Washington em todo o país. o Oriente Médio. Tal guerra seria, em certo sentido, semelhante a uma situação apocalíptica. Portanto, as únicas opções que os EUA e seus aliados têm para efetuar a mudança de regime em Teerã são por meio de procurações e sanções econômicas.

Há uma série de circunstâncias perigosas para o Irã, em termos de possíveis oponentes da guerra por procuração, que podem levar a República Islâmica a um estado de guerra civil. A população do Irã é atualmente de pouco mais de 88,5 milhões, dos quais apenas 61% são persas, sendo o restante várias comunidades minoritárias. Durante os distúrbios recentes, os curdos foram responsáveis ​​por grande parte da ação antigovernamental inicial entre os grupos minoritários, enquanto os grupos árabes e balúchis parecem ser mais proeminentes onde as tensões existem hoje. Antes de prosseguir, deve-se notar que a maioria dos iranianos dessas comunidades minoritárias não está tentando minar o estado e não está procurando conseguir uma mudança de regime.













Grupos políticos e armados curdos, que mantêm uma postura anti-iraniana do governo, podem representar um problema significativo para o Irã. No entanto, tentativas anteriores de movimentos armados foram reprimidas rapidamente pelo IRGC. Militantes curdos foram alvejados várias vezes nas últimas oito semanas no Iraque enquanto operavam perto da fronteira iraniana. O poder dos movimentos políticos e militares curdos vem dos amplos locais de suas operações; do Iraque à Síria e à Turquia. Um levante curdo unificado direcionando recursos significativos contra Teerã poderia representar um verdadeiro desafio. Mas como Ancara continua a reprimir os grupos curdos nas vésperas das eleições turcas, é improvável que tal escalada ocorra neste momento.

A maior ameaça, no entanto, pode vir de dentro da minoria do Azerbaijão ao norte do Irã. Aproximadamente 16% dos iranianos são descendentes do Azerbaijão, tornando-os o maior grupo minoritário do país, o que significa que mesmo uma pequena porcentagem deles se juntando a qualquer movimento armado seria um grande desafio para Teerã.

Independentemente de a agitação dentro do Irã resultar ou não da influência ocidental-saudita-israelense, se não cessar logo, Teerã não ficará em silêncio. Infelizmente para os Estados Unidos, eles agora devem aceitar que sua posição na região não é mais a de hegemonia única. Mexer com uma potência militar regional como o Irã, capitalizando seus conflitos internos, resultará em consequências em toda a região. O que acontecerá a seguir agora depende de o Ocidente e seus aliados ouvirem os sinais de alerta de Teerã.