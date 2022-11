Suécia prende suspeitos de espionagem – CMIO

A polícia sueca deteve dois indivíduos por suspeita de espionagem, anunciou o SAPO, agência de segurança interna do país, esta terça-feira. Os suspeitos foram detidos na área de Estocolmo durante uma operação antes do amanhecer, disse a agência em um comunicado, fornecendo alguns outros detalhes do caso.

Afirmou que a operação, que incluiu buscas domiciliares, foi conduzida em conjunto com a polícia e as Forças Armadas suecas. De acordo com relatos da mídia local, citando testemunhas oculares, pelo menos dois helicópteros Black Hawk foram mobilizados na área para fazer rapel de policiais.

Um dos indivíduos detidos é acusado de “atividades de inteligência ilegais grosseiras contra a Suécia e contra uma potência estrangeira”, enquanto o segundo é suspeito de “auxílio e cumplicidade” em tais atividades. As autoridades não revelaram a nacionalidade dos suspeitos nem especificaram em que “potência estrangeira” eles estavam supostamente espionando.













A mídia local, no entanto, sugeriu que Moscou pode estar envolvida no caso, relatando que os suspeitos eram na verdade um casal na casa dos 60 anos, que se mudou da Rússia para o país no final dos anos 1990.

As autoridades enfatizaram que as prisões foram realizadas após uma investigação que havia “já está em andamento há algum tempo” e não estavam ligados a nenhum outro caso atualmente aberto na Suécia.

No início deste mês, dois irmãos nascidos no Irã foram acusados ​​na Suécia de “espionagem agravada”, supostamente espionando para a Rússia e seu serviço de inteligência militar, comumente conhecido no Ocidente por seu antigo inicialismo, o GRU.

Os irmãos, um dos quais supostamente trabalhava para o próprio SAPO, teriam espionado para Moscou por uma década antes de serem presos em setembro e novembro do ano passado. Ambos negaram qualquer irregularidade.