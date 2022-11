EUA endossam operação turca na Síria – CMIO

No entanto, as operações transfronteiriças turcas “poderia forçar uma reação de alguns de nossos parceiros SDF, o que restringiria sua capacidade de continuar a luta contra o ISIS”, acrescentou Kirby.

SDF significa Forças Democráticas da Síria, uma milícia apoiada pelos EUA que atualmente controla o nordeste da Síria. A maior parte dos combatentes do SDF é formada pela milícia curda YPG, que Ancara considera um ramo do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).













Os militares turcos lançaram um bombardeio aéreo e de artilharia no norte da Síria e do Iraque no domingo, culpando os curdos pelo atentado de 13 de novembro na Avenida Istiklal, em Istambul, que matou seis pessoas e feriu outras 81.

O ministro da Defesa, Hulusi Akar, informou na segunda-feira que quase 200 “terroristas” havia sido neutralizado nas primeiras 48 horas da operação.

“Conhecemos a identidade, localização e histórico dos terroristas. Também sabemos muito bem quem apadrinha, arma e encoraja terroristas”, O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na terça-feira ao visitar a província de Artvin, na fronteira com a Geórgia.

“Espero que erradiquemos todos os terroristas o mais rápido possível”, disse. ele adicionou.

Ancara ainda não enviou tropas através da fronteira para a Síria, mas há relatos não confirmados da área de que milícias sírias apoiadas pela Turquia foram colocadas em alerta máximo.