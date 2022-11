CIA revela plano para russos descontentes – CMIO

A agência de espionagem dos EUA quer recrutar funcionários e executivos de negócios russos insatisfeitos

A CIA está interessada em recrutar russos “com nojo” com o conflito na Ucrânia, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal na terça-feira. A alegação foi feita pelo vice-diretor de operações David Marlowe durante uma recente reunião em um think-tank da área de Washington.

“Estamos procurando em todo o mundo por russos que estão tão enojados com isso quanto nós”, Marlowe teria dito, referindo-se aos eventos atuais na Ucrânia. “Porque estamos abertos para negócios.”

Marlowe falou “diante de um público seleto de professores e funcionários da universidade” no Hayden Center da George Mason University em Arlington, Virgínia. o “CIA aos 75” O evento foi sua primeira aparição pública desde que assumiu o cargo em junho de 2021, segundo o WSJ. Embora o evento tenha ocorrido na semana passada, o Hayden Center divulgou o vídeo na segunda-feira.

A vice-diretora de análise da CIA, Linda Weissgold, descrita como responsável pela produção de relatórios de inteligência concluídos para o presidente Joe Biden e o restante da liderança dos EUA, também estava no painel, junto com o ex-diretor interino da agência, Michael Morrell.

Nomeado pelo atual diretor da CIA, William Burns, Marlowe fala árabe e tem experiência no Oriente Próximo e Médio. Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin “desperdiçou” todo o seu poder e influência por “invadindo” Ucrânia em fevereiro. Ele descreveu o conflito como um enorme fracasso para Moscou e disse que apresentou oportunidades para as agências de inteligência ocidentais recrutarem russos insatisfeitos.













O anúncio segue várias instâncias durante as quais as agências de inteligência ocidentais tentaram abordar o pessoal russo servindo no exterior, de acordo com Moscou.

No mês passado, Moscou convocou o embaixador holandês devido a relatos de que um espião britânico havia tentado recrutar um adido militar russo em Haia. No início deste ano, o Kremlin denunciou as tentativas dos EUA de subornar diplomatas russos como “comportamento muito insolente” e “inaceitável.”

O Hayden Center foi criado em 2017 pelo general aposentado da Força Aérea dos EUA, Michael V. Hayden, vários meses depois de se tornar um colaborador da CNN. Hayden dirigiu a Agência de Segurança Nacional (NSA) entre 1999-2005 e a CIA de 2006-2009, em meio a controvérsias como a tortura de suspeitos de terrorismo e a vigilância em massa sem mandado de americanos.