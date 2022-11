Bolsonaro quer derrubar eleição brasileira — CMIO

O atual líder desafiou a confiabilidade das urnas eletrônicas

Os advogados do presidente brasileiro Jair Bolsonaro instaram a autoridade eleitoral do país a invalidar todos os votos lançados em mais da metade das urnas eletrônicas usadas na eleição que ele perdeu por pouco para o ex-líder Luiz Inácio Lula da Silva.

Em denúncia apresentada na terça-feira, o Partido Liberal de Bolsonaro questionou os resultados do segundo turno de 30 de outubro sobre o que chamaram de “incumprimento irreparável por avaria” alegando que quase 280.000 máquinas de votação mais antigas não tinham números de identificação em registros internos.

O ex-presidente da Silva – um político de esquerda conhecido por muitos brasileiros simplesmente como ‘Lula’ – foi oficialmente declarado vencedor por uma estreita margem de 50,9% contra 49,1% do atual presidente. No entanto, se todos os votos em questão forem anulados, Bolsonaro venceria a reeleição com 51% dos votos válidos restantes, segundo Marcelo de Bessa, advogado que apresentou a moção.

O Tribunal Superior Eleitoral observou que as mesmas urnas foram utilizadas no primeiro turno da eleição, em que o partido de Bolsonaro venceu todos os concorrentes nas duas casas do Congresso. O tribunal deu prazo de 24 horas para que os aliados de Bolsonaro apresentem uma auditoria completa dos dois turnos de votação.













No período que antecedeu a eleição, Bolsonaro alegou repetidamente que o sistema de votação eletrônica do Brasil estava aberto a fraudes e acusou as autoridades eleitorais de favorecer Lula. Suas críticas parecem ecoar as declarações feitas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump – um líder com quem ele manteve relações calorosas – que repetidamente afirmou que a eleição de 2020 nos EUA foi roubada dele. Tanto Trump quanto Bolsonaro falharam em fornecer evidências para apoiar suas alegações.

A recusa de Bolsonaro em admitir formalmente a derrota desencadeou protestos caóticos em todo o Brasil no início deste mês. A certa altura, os manifestantes exigiram uma tomada militar do governo e um inquérito sobre o sistema de votação eletrônica do país.

Bolsonaro pediu a seus apoiadores que não bloqueassem as rodovias federais, argumentando que isso apenas prejudicaria a legitimidade de seu movimento. Ele os instou a se reunirem em praças e outros locais adequados para comícios, dizendo que tais protestos são “muito bem vindo” e “parte da nossa democracia”.