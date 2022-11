Israel pressiona EUA em ação militar contra arquirrival – CMIO

O chefe militar do país alertou Washington que o Irã poderá obter armas nucleares em breve

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Aviv Kochavi, pediu aos Estados Unidos que desenvolvam novas “Planos operacionais” enfrentar os militares iranianos, instando os principais funcionários de defesa e inteligência dos EUA a “acelerar” esforços conjuntos para combater a República Islâmica.

Kochavi realizou uma série de reuniões com o presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o diretor da CIA, William Burns, disse o IDF em um comunicado à imprensa na terça-feira, observando que ele discutiu o “ameaça iraniana” com cada um dos funcionários com quem ele havia falado desde o desembarque nos Estados Unidos na manhã de domingo.

“Estamos em um momento crítico que requer a aceleração dos planos operacionais e a cooperação contra o Irã e seus representantes na região”, disse. Kochavi disse após as reuniões. “Por um lado, o Irã está sob muitas pressões econômicas, militares e internas e, por outro lado, continua avançando no projeto nuclear.”

Durante sua reunião com o General Milley, os dois funcionários supostamente discutiram “reforçar a cooperação entre os [US and Israeli] exércitos contra as ameaças na região, sendo a principal delas a ameaça nuclear iraniana”, de acordo com o IDF.

De acordo com uma leitura dos EUA da reunião de Kohavi com Sullivan, os lados “enfatizaram sua determinação compartilhada para enfrentar os desafios de segurança”, enquanto a Casa Branca reafirmou sua “compromisso de garantir que o Irã nunca adquira uma arma nuclear”.













Oficiais israelenses afirmam há décadas que o Irã está prestes a desenvolver sua própria bomba atômica, embora a República Islâmica tenha consistentemente negado qualquer plano de construir armas nucleares – com o líder supremo aiatolá Ali Khamenei emitindo uma fatwa (decreto religioso) contra todas as armas de destruição em massa em 2003. O Irã passou por inúmeras inspeções pelo órgão regulador nuclear da ONU sob um grande acordo assinado com as potências mundiais em 2015.

No entanto, depois que Washington se retirou unilateralmente do acordo nuclear sob o presidente Donald Trump, Teerã reduziu constantemente sua conformidade, aumentando seu enriquecimento de urânio e construindo novas centrífugas avançadas enquanto exigia o fim das sanções dos EUA. O Irã, no entanto, insistiu que tais medidas não indicam que está buscando uma arma nuclear, apesar das contínuas alegações dos Estados Unidos e de Israel.