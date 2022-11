Múltiplas mortes em tiroteio em massa no Walmart – CMIO

A polícia confirmou “múltiplo” mortes e ferimentos depois que um atirador abriu fogo dentro de uma loja do Walmart no leste da Virgínia na noite de terça-feira, embora o número exato de vítimas não esteja claro. Acredita-se que o suspeito esteja morto.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Chesapeake disse aos repórteres que os policiais receberam uma ligação sobre um tiroteio pouco depois das 22h, horário local, informando que “respondeu como um atirador ativo.”

A polícia encontrou “múltiplas mortes e vários feridos” depois de entrar na loja, mas o porta-voz sugeriu que o tiroteio já havia terminado naquele momento.

“Acreditamos que foi um único atirador e acreditamos que o atirador esteja morto neste momento”, disse. ele acrescentou, dizendo que não poderia confirmar se o atirador foi morto por um ferimento autoinfligido.

Segundo o porta-voz, os policiais não efetuaram disparos.

#ATUALIZAR Um porta-voz da polícia de Chesapeake nos diz que acredita que não mais do que 10 pessoas morreram. Não está claro se o atirador era um funcionário. O atirador já é falecido. Os policiais estão andando pelo supercentro do Walmart em busca de vítimas. @WAVY_Newspic.twitter.com/gZs4CDV0q8 —Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) 23 de novembro de 2022

O Chesapeake PD não foi capaz de fornecer um número total de mortes no trágico incidente, mas disse que acredita-se que seja “menos do que 10.”

Apesar dos rumores de que o atirador era gerente da loja do Walmart, o porta-voz da polícia se recusou a confirmar se ele trabalhava lá, explicando que os policiais ainda estavam no local investigando. A Polícia do Estado da Virgínia está auxiliando as autoridades locais em sua investigação.