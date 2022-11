Explosões abalam Jerusalém – CMIO

Uma pessoa foi morta e mais de uma dúzia de outras ficaram feridas quando duas explosões atingiram Jerusalém na manhã de quarta-feira, no que as autoridades israelenses suspeitam ser um ataque terrorista coordenado.

A primeira explosão ocorreu durante o horário de pico da manhã perto da Rodoviária Central da cidade.

Os médicos dizem que pelo menos onze pessoas ficaram feridas, incluindo duas em estado crítico. Uma vítima morreu mais tarde no hospital devido aos ferimentos.

Uma investigação está em andamento, com a polícia dizendo que poderia ter sido causado por uma bomba deixada em uma bolsa.

Testemunhas disseram ao jornal Jerusalem Post que viram uma bolsa suspeita deixada contra uma parede pouco antes da explosão.

Imagens do local mostram um ônibus crivado de estilhaços de estilhaços.

Meia hora depois da primeira explosão, outra aconteceu perto do cruzamento de Ramon, no norte de Jerusalém. Ele também teve como alvo um ônibus, deixando várias pessoas levemente feridas. Relatos da mídia afirmam que também foi causado por uma bomba deixada em uma bolsa.













As autoridades em Jerusalém estimam o número de feridos em ambos os incidentes em 18 pessoas, enquanto a polícia diz que está tratando as explosões como um ataque coordenado.

O comissário de polícia israelense Kobi Shabtai, que chegou ao local, disse que o ataque em Jerusalém foi de um tipo não visto pelas forças de segurança. “por muitos anos.” A polícia está procurando os criminosos, enquanto também vasculha a cidade em busca de mais possíveis artefatos explosivos, acrescentou.

Os dispositivos explosivos continham pregos e provavelmente foram detonados remotamente, disse uma fonte policial ao jornal Haaretz. Um alto funcionário de segurança, que falou com a agência anteriormente, sugeriu que havia “infraestrutura significativa” por trás dos ataques gêmeos, que incluíram coleta de informações e preparação das bombas.

Após as explosões, um porta-voz do grupo armado palestino Hamas disse que Israel está pagando o preço pelos maus tratos aos muçulmanos na Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã, controlado pelas forças de segurança israelenses.