A doença viral será chamada de “MPOX” para evitar estigmatização, após pressão dos EUA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciará em breve a redesignação da varíola símia como “MPOX”, informou o Politico, citando fontes anônimas. A decisão teria sido tomada após pressão de Washington.

A renomeação da doença pode ser anunciada já na quarta-feira, disse o Politico. O veículo informou que membros do governo Biden ameaçaram agir unilateralmente, a menos que a OMS agisse rapidamente.

A doença atraiu a atenção da mídia global este ano, depois de afetar dezenas de milhares de pessoas na América do Norte e na Europa. Embora tecnicamente não seja uma infecção sexualmente transmissível, ela se espalha predominantemente através do contato com a pele e mucosas e afeta predominantemente homens gays. Dados da OMS mostram que a maioria dos casos registrados aconteceu em “um ambiente de festa com contato sexual.”

Funcionários dos EUA alegaram que o nome varíola dos macacos está dificultando os esforços de vacinação, especialmente entre pessoas de cor.

O vírus foi identificado pela primeira vez em macacos no final da década de 1950, dando nome à doença. O patógeno foi associado a uma doença humana apenas em 1970, no que é hoje a República Democrática do Congo, e historicamente permaneceu endêmico na África Ocidental e Central.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A varíola não se espalhou na Rússia – cão de guarda

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconheceu que a estigmatização era um problema sério para a prevenção da varíola símia ao discutir publicamente o surto deste ano.

Até novembro, a organização havia registrado quase 80.000 casos confirmados e 50 mortes desde o início do ano. Nos casos em que o status de HIV do paciente era conhecido, 38% eram HIV positivos. Atualmente, a epidemia parece estar em declínio.