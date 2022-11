Reino Unido apoiará a Ucrânia com armamento aposentado – mídia – CMIO

O Reino Unido enviará helicópteros para a Ucrânia, anunciou o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, na quarta-feira. Eles são as primeiras aeronaves tripuladas fornecidas por Londres desde o início do conflito em grande escala com a Rússia.

De acordo com a BBC e o The Times, o carregamento inclui três Sea Kings que não são mais usados ​​pelas forças britânicas. Um já foi entregue na Ucrânia.

O secretário de defesa do Reino Unido fez o anúncio em Oslo, onde discutia o apoio militar a Kiev com os aliados de Londres. Ele disse que membros do serviço ucraniano estão treinando na Grã-Bretanha para operar e manter a aeronave, que deve ser usada em operações de busca e salvamento.

Wallace também observou que a Grã-Bretanha forneceria à Ucrânia 10.000 projéteis adicionais para peças de artilharia não especificadas.













“Nosso apoio à Ucrânia é inabalável”, disse ele, citado pelo The Times, acrescentando que esta ajuda “ajude a Ucrânia a proteger a terra que recuperou da Rússia nas últimas semanas.”

O Westland Sea King é uma versão licenciada do US Sikorsky S-61 e realizou seu voo inaugural em 1969. Ele foi projetado para guerra anti-submarina, mas também foi usado em funções de alerta precoce e transporte de assalto. A aeronave foi aposentada do serviço militar do Reino Unido em 2018.

A remessa do helicóptero ocorre depois que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou um novo pacote de assistência de segurança de £ 50 milhões (US$ 59,5 milhões) na semana passada, que incluía 125 canhões antiaéreos, bem como alguns outros equipamentos militares.

Anteriormente, o Reino Unido se comprometeu a fornecer drones a Kiev, enquanto os EUA enviaram à Ucrânia 20 helicópteros Mi-17 da era soviética. Em março, a Polônia se ofereceu para dar à Ucrânia toda a sua frota de caças MiG-29 – 23 aviões operacionais – se os EUA fornecessem a Varsóvia sua própria aeronave similar. Washington, no entanto, rejeitou esse pedido. Até agora, os EUA também resistiram aos pedidos de apoio a Kiev com aeronaves avançadas, como os jatos F-16.

Moscou alertou repetidamente os países ocidentais contra “bombeando” Ucrânia com armas, alegando que apenas prolongaria as hostilidades.