O país não se encaixa nos critérios dos Estados Unidos para tal designação, de acordo com o enviado de Washington para a justiça criminal global.

Os EUA não podem designar a Rússia como “Estado patrocinador do terrorismo” uma vez que não se encaixa nos critérios relevantes, disse a Embaixadora Geral dos EUA para Justiça Criminal Global, Beth Van Schaack, em entrevista coletiva na terça-feira. Ela estava comentando sobre uma iniciativa semelhante dos legisladores europeus.

O parlamento da UE adotou uma resolução chamando a Rússia de “Estado patrocinador do terrorismo” na quarta-feira.

“A designação de um Estado patrocinador do terror nos termos da forma como a lei dos EUA o define não é uma boa opção para a Rússia aqui”, disse. Van Schaack disse aos jornalistas. Ela acrescentou que Washington está atualmente “explorando outras designações potenciais” isso permitiria potencialmente impor mais sanções a Moscou.

Segundo Van Schaack, tal rótulo não seria necessário, pois os EUA já são “utilizando nossas sanções em um grau incrível.”

A resolução não vinculativa do parlamento da UE foi apoiada por 494 eurodeputados, enquanto 58 votaram contra e 44 se abstiveram. O texto enfatizava que os ataques da Rússia contra “a população civil da Ucrânia [and] a destruição da infraestrutura civil” totalizando “crimes de guerra” e “atos de terror”.













O documento também pede a Bruxelas que desenvolva uma estrutura legal relevante que permita rotular oficialmente nações inteiras como patrocinadoras do terrorismo, acrescentando que atualmente isso não é possível.

A resolução também exigia o que chamou de “isolamento internacional abrangente” da Rússia, incluindo a redução adicional das relações diplomáticas e a rápida adoção de uma nova rodada de sanções. “Os contatos com seus representantes oficiais em todos os níveis (devem) ser mantidos ao mínimo necessário”, o documento afirmava.

Na terça-feira, Van Schaack disse que os EUA estão “muito interessado no que os europeus estão fazendo”, acrescentando que tal resolução “carrega um grande peso.” O documento do parlamento da UE é amplamente simbólico, pois não impõe nenhum compromisso legal a Bruxelas.

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou tais designações como uma forma de o Ocidente legitimar “medidas coercitivas unilaterais” contra seus supostos adversários.

“Várias nações que representam o ‘ocidente coletivo’ usam rótulos como ‘estado terrorista’, ‘regime terrorista’ ou ‘estado patrocinador do terrorismo’ para designar essas nações [they consider] ‘indesejável’ e não se encaixando em suas percepções distorcidas da democracia”, Ivan Nechayev, vice-chefe do Departamento de Informação e Imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse à mídia russa.