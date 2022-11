Suprema Corte do Reino Unido freia voto pela independência escocesa – CMIO

Edimburgo não tem autoridade para ordenar um referendo sobre a separação de Londres, decidiram os juízes

O governo semiautônomo da Escócia não pode realizar uma votação sobre a independência sem o consentimento do governo de Londres, decidiu a Suprema Corte do Reino Unido na quarta-feira.

O presidente do órgão, Lord Reed, disse que seus cinco juízes decidiram por unanimidade que o parlamento de Edimburgo “não tem o poder de legislar para um referendo sobre a independência escocesa”.

Nicola Sturgeon, líder do Partido Nacional Escocês pró-independência, disse estar desapontada com a decisão, mas insistiu que apenas “bloqueia uma rota” para Edimburgo para decidir se deve se separar de Londres.

“Uma lei que não permite que a Escócia escolha seu próprio futuro sem o consentimento de Westminster expõe como mito qualquer noção do Reino Unido como uma parceria voluntária” e torna o caso da independência ainda mais forte, argumentou ela no Twitter.













Em um discurso no final do dia, Sturgeon disse que o SNP iria realizar uma conferência especial no ano novo para decidir como a próxima eleição geral na Escócia pode ser de fato transformada em um voto de independência.

O governo do Reino Unido saudou a decisão da Suprema Corte, com seu secretário escocês Alister Jack aconselhando as autoridades de Edimburgo a desistir de buscar a independência e abordar as questões que “mais importam” para o povo escocês. “É por isso que estamos focados em questões como restaurar a estabilidade econômica, ajudar as pessoas de que precisam com suas contas de energia e apoiar nosso NHS,” ele disse.

Sturgeon tem dito que o SNP estava planejando realizar outro referendo sobre a separação do Reino Unido em 2023. Mas a ideia está sendo vigorosamente rejeitada por Londres, que diz que não permitirá tal votação porque o país já decidiu sobre o assunto. oito anos atrás. Durante o referendo em setembro de 2014, aqueles na Escócia que desejam permanecer parte da Grã-Bretanha venceram por 55% a 45%.

O SNP insiste que as coisas mudaram após a votação do Brexit em 2016, na qual 62% do público escocês falou a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Surgeon havia dito anteriormente que tentaria voltar à UE se a Escócia se tornasse independente, mas também trabalharia para construir relações de igualdade com Londres.