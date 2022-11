Alemanha e França se unem contra o ‘desafio’ dos EUA – CMIO

As duas nações querem uma resposta da UE ao plano de incentivo de Washington para fabricantes de carros elétricos

A Alemanha e a França pediram uma reação conjunta da UE contra um esquema de incentivo histórico nos EUA que o bloco considera discriminatório, em meio a temores de que isso arrisque uma guerra comercial entre Bruxelas e Washington.

Em uma declaração conjunta na terça-feira, o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, e seu colega alemão, Robert Habeck, disseram que estão pedindo uma política industrial da UE que permita às empresas do bloco “para prosperar na competição global.”

“Queremos coordenar de perto uma abordagem europeia para desafios como a Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos,” eles acrescentaram.

Para atingir esse objetivo, eles observaram que “explorar possibilidades de política industrial para evitar efeitos negativos de medidas protecionistas de terceiros países” garantindo ao mesmo tempo que as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) sejam seguidas por todas as partes.













A Lei de Redução da Inflação, que foi assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em agosto, fornece enormes subsídios e incentivos fiscais destinados a apoiar a indústria verde americana. A Casa Branca o descreveu como seu “ação mais agressiva” enfrentar a crise climática e a inflação galopante.

No entanto, funcionários da UE levantaram preocupações sobre esta lei, descrevendo-a como uma “risco” a algumas empresas europeias. Bruxelas está preocupada que a Lei, que apoia os fabricantes de veículos elétricos dos EUA, coloque seus colegas europeus em uma desvantagem injusta no lucrativo mercado dos EUA.

A declaração conjunta franco-alemã vem depois que o Politico informou no mês passado que os dois países concordaram que a UE retaliaria contra os EUA se continuasse com seu plano de subsídios. No entanto, na época, eles esperavam resolver sua disputa por meio da Força-Tarefa EUA-UE sobre a Lei de Redução da Inflação, lançada em 26 de outubro.

Enquanto isso, as recentes tentativas de abordar as preocupações da UE encontraram pouco entusiasmo do lado dos EUA, de acordo com a Comissão Europeia. Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, lembrou que a lei entra em vigor em apenas algumas semanas e “uma vez que o ato seja implementado, será tarde demais para conseguirmos qualquer mudança.” Ele acrescentou que, caso os EUA e a UE não cheguem a um acordo sobre o assunto, o bloco provavelmente entrará com uma ação na OMC contra Washington.