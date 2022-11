EUA e Israel planejam realizar exercício militar conjunto simulando conflito com Irã, diz mídia

Aviv Kochavi, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), e Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, estão considerando a condução nas próximas semanas de um exercício conjunto da Força Aérea com o objetivo de treinar militares para um possível conflito entre Israel e o Irã ou representantes militares de Teerã na região, informa Fox News.

“Estamos em um ponto crítico no tempo que requer a aceleração dos planos operacionais e da cooperação contra o Irã e seus representantes terroristas na região”, disse Kochavi, que realizou uma série de reuniões em Washington.

O alto comandante israelense conduziu na segunda-feira (22) várias reuniões no Pentágono e na Casa Branca, conversando com Milley e o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, debatendo ameaças à segurança no Oriente Médio.

Em comunicado à imprensa, Kochavi disse que os Estados Unidos expressaram que apoiarão a promessa de Biden de impedir que o Irã adquira armas nucleares depois que as negociações sobre uma possível restauração do acordo nuclear com a República Islâmica parecem estar em um impasse.

Panorama internacional Líder iraniano acusa Biden de incitar ‘caos, terror e destruição’ no país

O chefe do Estado-Maior israelense também se encontrou com o diretor da CIA, William Burns.

“As FDI [Forças de Defesa de Israel] promovem fortemente todos os planos operacionais contra a ameaça iraniana”, acrescentou o escritório de Kochavi em um comunicado.

Anteriormente, o primeiro-ministro israelense Yair Lapid disse que o seu país fará o que for preciso para garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



Via Sputnik News



Via Sputnik News- IMG Autor

