Operação aérea turca ‘apenas o começo’ – Erdogan – CMIO

Presidente adverte que Ancara está mais determinada do que nunca a proteger sua fronteira sul

As operações aéreas de Türkiye no norte do Iraque e na Síria são “apenas o começo” e o país pode em breve lançar uma ofensiva terrestre em áreas controladas pelos curdos na Síria, alertou o presidente Recep Tayyip Erdogan na quarta-feira.

Em um discurso aos legisladores do partido no poder, Erdogan explicou que Türkiye está determinado a “fechar todas as nossas fronteiras do sul… com um corredor de segurança que impedirá a possibilidade de ataques ao nosso país.”

Ele disse que a incursão terrestre começará “no momento mais conveniente para nós,” e terá como alvo as regiões de Tel Rifaat, Mambij e Kobani, que ele chamou “fontes de problemas”.

Erdogan também assegurou aos governos iraquiano e sírio que a operação de Ancara não é um desafio à sua soberania ou integridade territorial, e enfatizou que o objetivo da operação é proteger a segurança de Türkiye. Se esses países “não pode cumprir os requisitos do acordo, temos o direito de cuidar disso nós mesmos”, ele avisou.

Os ataques de retaliação aumentaram ao longo da fronteira turco-síria nos últimos dias, com Ancara realizando uma série de ataques aéreos e de artilharia contra alvos ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e ao YPG, que considera organizações terroristas e culpa por o ataque a bomba de 13 de novembro em Istambul, que ceifou a vida de seis pessoas e feriu outras 81.













A Rússia pediu a Türkiye que evite tensões crescentes na região e se abstenha de usar “Força excessiva” em território sírio. Moscou também afirmou que está disposta a trabalhar com todas as partes interessadas para encontrar uma solução pacífica para o “Questão curda”.

Enquanto isso, Washington reconheceu o direito de Türkiye de se defender, mas admitiu que a operação ‘Claw-Sword’ de Ancara poderia provocar a milícia das Forças Democráticas Sírias, apoiada pelos EUA, a maior parte da qual é composta por combatentes curdos, e prejudicar sua capacidade de lutar. Terroristas do Estado Islâmico (anteriormente ISIS).

Até agora, Türkiye afirma ter eliminado até 254 militantes e atingido 471 “terrorista” alvos na Síria e no Iraque desde que a operação aérea foi lançada no fim de semana.