Yuan digital 'é promissor e perigoso' para dólar e hegemonia dos EUA, alerta analista

De acordo com o especialista, o yuan digital ameaça o domínio do dólar e a hegemonia norte-americana.

É por isso que o analista, citado pelo Wall Street Journal, alertou as autoridades dos EUA, observando que é preciso dar uma atenção especial às ações tomadas pelo governo chinês, bem como reforçar as posições do dólar para proteger os interesses nacionais.