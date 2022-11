Conspiração para desmantelar o Irã frustrada – FM – CMIO

Os adversários de Teerã queriam desencadear uma “guerra terrorista” no país, afirmou Hossein Amir-Abdollahian

Uma conspiração que pretendia desencadear uma guerra civil no Irã e levar à sua desintegração falhou, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, na quarta-feira, alegando que os recentes distúrbios violentos foram alimentados por armas americanas e israelenses.

Abdollahian disse em entrevista coletiva na quarta-feira que Teerã reuniu documentos provando que os adversários do Irã queriam desencadear uma “guerra terrorista” com o objetivo final de dividir o Irã. Esses esforços, no entanto, foram frustrados, disse ele.

O ministro também sugeriu que os recentes distúrbios antigovernamentais foram fomentados por estados estrangeiros. Segundo Abdollahian, essas nações estavam enganando os jovens iranianos enquanto armavam “terroristas na região vizinha do Curdistão iraquiano.”

Além disso, nas últimas oito semanas, o Irã detectou um aumento maciço da interferência estrangeira no país, disse o ministro, acrescentando que 76 “centros terroristas e anti-iranianos” surgiu na região do Curdistão iraquiano, que faz fronteira com o Irã. Nesse ínterim, segundo o oficial, armas americanas e israelenses estavam sendo contrabandeadas para o Irã.













“Nossos amigos no Iraque se comprometeram a varrer esses grupos terroristas e desarmá-los em um período de tempo definido”, disse. ele observou, sinalizando que os ataques do Irã contra alvos no Iraque continuarão enquanto forem considerados uma ameaça.

Há meses, o Irã tem visto protestos violentos que eclodiram pela morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos que foi presa pela polícia de moralidade do Irã por causa de um “impróprio” hijab em setembro e morreu horas depois. Enquanto as autoridades iranianas afirmam que ela morreu de uma condição médica pré-existente, a família de Amini insiste que ela foi espancada até a morte enquanto estava sob custódia.

Os comentários de Abdollahian vêm depois que o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, acusou os EUA no início deste mês de tentar desestabilizar o Irã, encorajando a agitação sob o disfarce de protestos legítimos, pegando uma página do manual que Washington usou na Líbia e na Síria, dois países que mergulharam em guerras civis. .