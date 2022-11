Irmã do líder da Coreia do Norte avisa EUA de uma 'crise de segurança mais fatal'

Em resposta, a irmã de Kim, que oficialmente ocupa o cargo de vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, criticou os EUA por emitir o que ela chamou de “uma declaração conjunta repugnante juntamente com a turba do Reino Unido, França, Austrália, Japão e Coreia do Sul”, escreve a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA).