Por que a China está dando o ombro frio à Grã-Bretanha – CMIO

O antagonismo hawkish de Rishi Sunak a Pequim não passou despercebido, apesar de seu recente abrandamento

Desde a conclusão do 20º Congresso do Partido Comunista da China, Xi Jinping está em uma blitzkrieg diplomática. Ele se reuniu com líderes de países de todo o mundo, incluindo a chanceler alemã, o presidente francês e até o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele está mantendo o ritmo, já que a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, recebeu um convite para visitar Pequim. A China acredita que a diplomacia é fundamental para evitar que os EUA a isolem.

Mas um país importante até agora foi deixado de lado – o Reino Unido. Uma reunião entre Xi Jinping e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, agendada a pedido do Reino Unido durante a recente cúpula do G20, foi cancelada. Aconteceu no momento em que Sunak, pelo menos superficialmente, suavizou sua retórica sobre Pequim e procurou se reaproximar, depois de se retratar como um ultrafalcão durante a disputa pela liderança em casa. Ele até descartou a designação de Liz Truss de Pequim como um “ameaça de segurança” para o seu país.

Mas isso não o salvou da ira de Pequim. A China está ficando dura com a Grã-Bretanha, da mesma forma que fez com a Austrália de Scott Morrison. Enquanto o impasse com Canberra terminou com a eleição de Antony Albanese como primeiro-ministro, que é mais pragmático ao lidar com os laços com a China, Pequim agora vê Londres como aquele que desempenha o papel de “poodle insuportável” dos EUA, e provavelmente bloqueará deliberadamente o engajamento até que mude de rumo.













De todos os aliados dos Estados Unidos, a China é especialmente cautelosa com o que é conhecido como “A Anglosfera” ou o “Cinco Olhos” – Ou seja, Austrália, Canadá, Nova Zelândia (embora não atualmente) e Reino Unido. Esses países anglófonos, produtos diretos do Império Britânico, são os estados que mais investem na hegemonia americana e os mais próximos dos Estados Unidos em termos de ideologia e visão de mundo. Enquanto as nações da Europa continental podem se diferenciar dos Estados Unidos em graus variados, as nações da Anglosfera são “verdadeiros crentes” na causa dos EUA.

Assim, quando os EUA invadiram o Iraque, foram o Reino Unido e a Austrália que responderam à chamada, apenas para citar um exemplo. A China, portanto, naturalmente vê os membros dos Cinco Olhos com suspeita geopolítica. Além disso, Pequim não os vê como verdadeiramente “soberano” países ou como iguais a si mesmo, mas sim como vassalos dos EUA. No entanto, tem que equilibrar isso com a realidade de que todos esses países são parceiros econômicos e comerciais críticos, devido à sua riqueza acumulada e influência no mercado. Nesse caso, os objetivos geopolíticos da China não são tratar esses países como adversários, mas usar um “cenoura e pau” modo de diplomacia pelo qual os pune por “mau comportamento” por seguir os EUA muito de perto, por um lado, mas recompensa-os por um envolvimento bilateral mais profundo, por outro.

E não há exemplo mais explícito disso em andamento agora do que o contraste entre a China aprofundar seu envolvimento com a Nova Zelândia e fechar o Reino Unido. Quando Pequim considera que um líder de um estado da Anglosfera, como Scott Morrison da Austrália, ou Rishi Sunak do Reino Unido, está seguindo profundamente os Estados Unidos, então não há absolutamente nenhum sentido em envolvê-los porque as decisões fundamentais estão sendo tomadas em Washington e não suas respectivas capitais. A métrica do populismo de direita, quando esses respectivos líderes estão demonizando ativamente a China para ganhos políticos domésticos, também é uma ofensa de ‘passo impertinente’. Somente os EUA têm o privilégio político e o poder de demonizar Pequim, mas ainda se envolver com ela, por isso a América é capaz de provocar a China e nunca receber as reações que as nações menores obtêm da China.













É assim que Pequim tenta “diluir” poder americano. Os próprios EUA nunca são confrontados, mas aqueles que seguem Washington de perto são. E nisso, a China pegou Sunak desprevenido. Pequim tolerou o governo de Boris Johnson porque ele se descreveu como um “Sinófilo” determinado a melhorar os laços com a China. Sunak, no entanto, usou o antagonismo da China para obter ganhos partidários. Desde então, o primeiro-ministro moderou sua retórica e falou sobre “manter os laços abertos,” acreditando que sua onda de hipérboles anti-China, bem como uma recente visita ministerial a Taiwan, seria simplesmente descartada e que Pequim o receberia de braços abertos. Ele estava errado, e Pequim agora está mostrando que, quando não se trata dos EUA, o envolvimento com a China está condicionado a “bom comportamento.”

A China também reconhece que a economia do Reino Unido é fraca e, por mais que Londres relute em admitir, o Reino Unido precisa de laços com a China. A inflação está subindo, a agitação industrial está aumentando, o chanceler Jeremy Hunt diz que o país já está em recessão. Nesse caso, Pequim está explorando essas vulnerabilidades e, semelhante à Austrália, colocará uma série de “exigências” na Grã-Bretanha, que se tornará pré-requisito para a normalização novamente, que geralmente envolve respeitar a posição de Pequim em Taiwan e não seguir a agenda dos EUA.

No entanto, se isso funciona é outra história. No caso da Austrália, o governo de Scott Morrison não mudou de rumo, e simplesmente a China teve que esperar antes de se envolver novamente com seu sucessor. Isso poderia muito bem ser o caso aqui também. A Grã-Bretanha acabou optando por seguir os EUA na China, mesmo quando essas políticas se mostraram flagrantemente autodestrutivas, como é o caso do Newport Wafer Fab. No entanto, se Sunak está tentando ser pragmático, isso deve ser uma verificação da realidade para ele.