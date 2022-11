O chefe cessante da Covid de Biden oferece conselhos finais – CMIO

Anthony Fauci instou as pessoas a receberem a última vacina Covid-19 em seu último briefing da Casa Branca

O principal conselheiro do Covid-19 do governo dos EUA, Anthony Fauci, pediu pela última vez aos cidadãos americanos que mantenham suas vacinas em dia, ao fazer seu discurso final na Casa Branca antes de se aposentar no próximo mês.

“Por favor, para sua própria segurança, para a de sua família, obtenha sua vacina Covid-19 atualizada assim que for elegível para proteger a si mesmo, sua família e sua comunidade.” disse Fauci.

Refletindo sobre seu tempo no cargo, o ex-‘czar da Covid’ disse que esperava ser lembrado como um servidor público dedicado. “O que eu gostaria que as pessoas lembrassem sobre o que fiz é que todos os dias, durante todos esses anos, dei tudo o que tinha e nunca deixei nada em campo. ele disse a repórteres.

As políticas Covid de Fauci têm sido tema de muita controvérsia nos Estados Unidos desde o surto do vírus. Alguns aplaudiram seus esforços no combate à propagação da doença, enquanto outros criticaram suas medidas excessivas e o acusaram de lucrar com a pandemia, já que sua riqueza teria dobrado desde 2019.













O conselheiro de saúde afirmou que, futuramente, “cooperar plenamente” com quaisquer comitês de supervisão republicanos e “defender, explicar e defender tudo o que dissemos” notando que ele tem “nada a esconder.”

O briefing foi concluído com uma sessão de perguntas e respostas com repórteres, que caiu no caos quando Fauci foi bombardeado com perguntas sobre as origens do Covid-19. A certa altura, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi forçada a intervir quando os jornalistas começaram a gritar suas perguntas uns sobre os outros.

Fauci, de 81 anos, deve se aposentar de seu cargo de diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas em dezembro, depois de ter servido no governo federal por 54 anos.