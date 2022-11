Alemanha encerrará a maior missão africana – CMIO

O Egito já saiu da MINUSMA. A Suécia disse que suas forças partiriam em junho de 2023, enquanto o Reino Unido e a Costa do Marfim anunciaram na semana passada que seus soldados também partiriam em breve.













Os batedores da Alemanha estão posicionados principalmente perto de Gao, no deserto do norte, e representam menos de um décimo da força total da MINUSMA de 15.000. Outros 20 ou mais soldados servem em missões da ONU no Sudão do Sul e no Saara Ocidental, que ainda não foram descontinuadas.

O Mali pediu ajuda externa em 2013, depois que militantes jurando lealdade ao Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) tomaram grandes porções do país. Seu antigo senhor colonial, a França, liderou o caminho, lançando a ‘Operação Barkhane’ que se expandiu para os vizinhos Burkina Faso, Chade, Mauritânia e Níger.

Paris encerrou oficialmente a missão no início deste mês, no entanto, em meio ao crescente descontentamento das ex-colônias. Mali cancelou seu pacto de defesa com a França em maio. Bamako acusou a França de realmente ajudar terroristas e supostamente procurou ajuda da empresa militar privada russa Wagner.

A decisão de Berlim de se retirar significou que Scholz e a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, prevaleceram sobre a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, que se opôs publicamente à ideia.

“Se regiões inteiras caírem nas mãos dos islâmicos, se as meninas não puderem mais frequentar a escola ou todo o Mali se tornar vassalo da Rússia, também sentiremos o impacto na Europa”, disse. ela disse em agosto, em entrevista ao Bild am Sonntag.