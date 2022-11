MRE russo propõe que Parlamento Europeu seja reconhecido como 'patrocinador da estupidez'

A chancelaria russa comentou o status atribuído pelo Parlamento Europeu à Rússia, no qual rotula o país de “patrocinadora do terrorismo”, e propôs que o órgão da UE seja nomeado “ patrocinador da estupidez “.

“O Parlamento Europeu adotou uma resolução reconhecendo a Rússia como ‘patrocinadora do terrorismo’. Sugiro que o Parlamento Europeu seja reconhecido como patrocinador da estupidez”, declarou hoje (23) a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova.

O documento foi apoiado nesta quarta-feira (22) por. No texto, o órgão exorta a UE e seus países-membros a desenvolverem uma base legal para elaborar uma lista de Estados patrocinadores do terrorismo e incluir a Rússia nessa lista.

Os deputados exortaram ainda as instituições do bloco europeu a prosseguirem com a sua política de “isolamento internacional da Rússia“, bem como reduzirem as relações diplomáticas com Moscou “ao mínimo absolutamente necessário”.