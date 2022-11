Cientista oferece explicação para o ‘mistério da grande ovelha’ – CMIO

Os animais de uma fazenda chinesa, filmados andando em círculos por dias, podem estar sofrendo de claustrofobia

Um cientista ofereceu uma explicação bastante triste para um fenômeno bizarro no qual centenas de ovelhas foram vistas andando em círculos por 12 dias em uma fazenda na China.

Matt Bell, professor e diretor do departamento de agricultura da Hartpury University, no Reino Unido, disse que os animais que aparecem em um vídeo viral podem estar sofrendo de estresse relacionado à claustrofobia.

O grande mistério das ovelhas! Centenas de ovelhas caminham em círculo por mais de 10 dias na Mongólia Interior, no norte da China. As ovelhas estão saudáveis ​​e o motivo do comportamento estranho ainda é um mistério. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK — Diário do Povo, China (@PDChina) 16 de novembro de 2022

“Parece que as ovelhas ficam no curral por longos períodos, e isso pode levar a um comportamento estereotipado, com a repetição de andar em círculos devido à frustração por estar no curral e limitação [as to where they can go]. Isto não é bom,” ele disse à Newsweek.

Sendo animais de rebanho, outras ovelhas juntaram-se às suas “amigos”, acrescentou Bell.

Algumas outras teorias, no entanto, sugerem que os animais podem estar sofrendo de uma doença bacteriana chamada listeriose. A doença pode causar desorientação e comportamento desconcertante. No entanto, o fato de a doença geralmente matar um animal em alguns dias sugere que essa hipótese é improvável.

O vídeo foi postado originalmente no Twitter pelo People’s Daily. De acordo com a agência estatal chinesa, que apelidou o fenômeno de “mistério da grande ovelha,” a filmagem foi gravada na província da Mongólia Interior.













“As ovelhas estão saudáveis ​​e o motivo do comportamento estranho ainda é um mistério”, Diário do Povo disse em um post no início deste mês.

Em entrevista a veículos locais na semana passada, a dona da fazenda, identificada como a Sra. Miao, disse que o movimento circular começou com apenas algumas ovelhas antes que outras do mesmo curral se juntassem mais tarde. Rebanhos de ovelhas de 33 currais estavam agindo de maneira normal, disse Miao.

Não houve atualizações da fazenda desde meados de novembro.

No ano passado, um rebanho de ovelhas em East Sussex, na Inglaterra, provocou uma agitação semelhante depois de ser fotografado em círculos concêntricos.