Pentágono se esquiva de questão de ajuda à Ucrânia – CMIO

Os estoques de armas americanos tornaram-se cada vez mais tensos após inúmeras transferências de armas para Kiev

Os militares dos EUA se recusaram a fornecer uma divisão exata de bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia solicitada pela Casa Branca na semana passada, dizendo que não discutiriam o financiamento para reabastecer os estoques domésticos de armas em meio a relatos de escassez crescente.

Questionada sobre a carta do presidente Joe Biden ao Congresso solicitando US$ 37,7 bilhões adicionais em assistência a Kiev, a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, recusou-se a oferecer detalhes.

“Eu não seria capaz de dizer quanto disso … está voltando para o reabastecimento”, ela disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa na terça-feira. “Com cada pacote de assistência de segurança que anunciamos, avaliamos nossa própria prontidão e capacidades e também o que precisa ser reabastecido”.

Pressionada sobre se ela poderia levar a pergunta de volta ao Pentágono e fornecer uma resposta mais tarde, Singh se dobrou, insistindo: “Não vou responder a pergunta porque estou respondendo a sua pergunta.”

“Simplesmente não tenho um número ou um valor em dólares para você agora sobre como isso parece, e não acho que isso seja algo que transmitiríamos daqui”, ela reiterou.













Embora a Casa Branca tenha dito anteriormente que US$ 21,7 bilhões da ajuda solicitada seriam destinados a ambos “equipamento para a Ucrânia” e a “reabastecimento dos estoques do Departamento de Defesa”, não especificou quanto iria para cada um.

Os repetidos embarques de armas para Kiev afetaram o estoque doméstico. No início desta semana, o chefe de aquisição de armas do Exército dos EUA, Doug Bush, disse que os militares estavam acelerando seu processo de aquisição de armas para compensar a escassez, embora documentos do Pentágono vistos recentemente pelo New York Post sugerissem que levará “vários anos ” para reabastecer o Exército.













Mesmo em março, apenas algumas semanas após o início do conflito na Ucrânia, o Departamento de Defesa já estava lutando para reabastecer milhares de mísseis disparados de ombro fornecidos a Kiev. As transferências de armas dos EUA só aumentaram desde então, com o último informativo do Pentágono relatando mais de US$ 19 bilhões em ajuda militar direta aprovada desde fevereiro, incluindo mais de 46.000 sistemas antiblindados, quase 200 obuses, 38 foguetes de artilharia de alta mobilidade de longo alcance Sistemas (HIMARS) e uma litania de outras armas pesadas, veículos e munições.