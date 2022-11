Queda do mercado imobiliário da nação da UE se aprofunda – CMIO

O declínio nos preços das casas suecas acelerou em outubro, com o país nórdico sendo atingido por sua mais severa crise imobiliária em três décadas, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando dados da indústria.

Os valores caíram cerca de 14% em relação ao pico no início deste ano, de acordo com a Valueguard, que compila os dados. Segundo informações, eles caíram por sete meses consecutivos, pois as famílias estão sendo pressionadas pelo aumento do custo de vida.

Isso mostra o que pode estar por vir para muitas outras economias desenvolvidas, escreveu Bloomberg, observando que a desaceleração na Suécia foi alimentada pelo aumento da inflação e pelas medidas do banco central para conter os aumentos de preços.

O relatório indicou que a tendência de baixa é incomum em um país onde as correções anteriores foram superficiais e de curta duração, e muitos jovens compradores de imóveis nunca experimentaram uma queda no mercado imobiliário.

“Enquanto os mercados imobiliários estão esfriando em todo o mundo com menos transações ocorrendo, as quedas de preços ainda não começaram em vários países”, disse. escreveu, especificando que os preços das casas no Canadá caíram 10% em relação ao pico e quedas de até 20% estão previstas para países como EUA, Reino Unido e Nova Zelândia.

“Muitas casas estão sendo vendidas em níveis próximos ao preço pedido, e as guerras de lances são raras”, disse o executivo-chefe da Lansforsakringar Fastighetsformling, Marcus Svanberg, em um comunicado. “Não esperamos ver uma recuperação real até a primavera do ano que vem, no mínimo.”

Os dados do Valueguard mostraram que o índice de preços de habitação da HOX Suécia caiu 3% em outubro em relação ao mês anterior, o declínio mais acentuado desde junho. A queda foi supostamente liderada por casas isoladas, que são particularmente vulneráveis ​​à medida que os preços da eletricidade disparam.

O meio de comunicação também disse que a maioria dos analistas espera que o declínio continue, e “a trajetória atual indica que os ganhos descomunais nos preços das moradias alcançados durante a pandemia podem ser apagados no início do próximo ano.”

