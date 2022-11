Ucrânia aumentará taxas de trânsito do petróleo russo para a UE – CMIO

Ataques à infraestrutura de energia estão aumentando os custos de transmissão pelo oleoduto Druzhba, diz a operadora

A Ucrânia anunciou planos para aumentar as taxas de trânsito para o petróleo russo que passa pelo oleoduto Druzhba para a UE, devido aos custos mais altos resultantes dos ataques aéreos e de mísseis russos direcionados à infraestrutura de energia do país.

A Ukrtransnafta, operadora da rede de oleodutos da Ucrânia, deve aumentar as tarifas de transporte de petróleo para a Hungria e a Eslováquia em € 2,10 por tonelada, para € 13,60 (US$ 13,90) a partir de 1º de janeiro, de acordo com uma carta da empresa vista pela Bloomberg. Sua contraparte russa, Transneft, confirmou à RIA Novosti que recebeu uma carta e a está estudando.

“Estamos estudando essas propostas, preparando relatórios relevantes para o Serviço Federal Antimonopólio e o Ministério da Energia”, O porta-voz da Transneft, Igor Demin, disse à agência.

A empresa ucraniana atribuiu a alta de preços ao “destruição contínua da infraestrutura de energia ucraniana” que resultou em “uma escassez significativa de eletricidade, um aumento em seus custos, uma escassez de combustível, peças de reposição.”

As taxas de trânsito de petróleo ucraniano já foram aumentadas duas vezes este ano. O último aumento em abril supostamente trouxe o aumento total em uma base anualizada para 51%.

Druzhba, uma das maiores redes de dutos do mundo, transporta petróleo bruto por cerca de 4.000 km da Rússia para refinarias na República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia e Eslováquia.

