A maior economia da UE pode em breve se tornar “neutra em CO2, mas pobre”, de acordo com Henning Höne

A prosperidade econômica da Alemanha está em perigo devido a uma “fracasso completo” da política energética do governo, disse o chefe do grupo parlamentar do Partido Democrático Livre (FDP) no Landtag da Renânia do Norte-Vestfália, Henning Höne.

Ele disse ao jornal Die Welt na segunda-feira que o padrão de vida do país pode cair para o nível de 1970. “Diante de uma transição energética totalmente implosiva, temos que nos perguntar: daqui a dez anos ainda haverá alguém que produza aqui e venda seu produto internacionalmente? Devemos responder a isso,” disse Höne.

O MP instou as pessoas “para perceber a gravidade da situação”, observando que várias empresas, da Lanxess à BASF, dizem que estão prontas para investir em qualquer lugar, menos na Alemanha. “Nossas pequenas e médias empresas também estão sob pressão. Muitos observadores alertam que nosso país pode em breve se tornar neutro em CO2, mas pobre”, acrescentou Höne.

O político acredita que devido à arrogância e complacência absoluta na Alemanha, esses riscos são ignorados.

“Fomos privados de todas as fontes de energia, exceto o gás russo – e isso está bloqueado. A situação na Renânia do Norte-Vestfália, a região com maior consumo de energia na Alemanha, é especialmente dramática devido aos preços da energia. O modelo de negócios alemão está sob forte pressão”, Höne explicou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemães enfrentam grande alta no preço da energia – especialistas

Ao mesmo tempo, esclareceu que não defende a suspensão da transição energética, mas gostaria que o governo utilizasse temporariamente todas as fontes de energia domésticas disponíveis.

Segundo Höne, ele gostaria que a Alemanha continuasse sendo um país industrial e um local de produção.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT