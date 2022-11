Principais membros da OPEP negam relatórios de aumento da produção – CMIO

Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos dizem que a aliança visa a estabilidade no mercado de petróleo

O ministro do petróleo do Kuwait negou na terça-feira relatos de que houve discussões para aumentar a produção de petróleo na próxima reunião da OPEP +.

A agência de notícias KUNA citou Bader Al Mulla dizendo que o Kuwait deseja manter a estabilidade e o equilíbrio no mercado de petróleo.

A resposta vem depois que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também negaram uma reportagem do Wall Street Journal alegando que um aumento de produção de 500.000 barris por dia estava em discussão para a próxima reunião da OPEP + em 4 de dezembro. a mudança ocorreria um dia antes de a União Européia impor um embargo ao petróleo russo e o teto de preço planejado do Grupo dos Sete (G7) para as vendas de petróleo bruto russo.

“É sabido que a Opep+ não discute nenhuma decisão antes da reunião”, disse. O ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, foi citado pela agência de notícias estatal SPA.

Riad confirmou que a Opep+, que inclui a Rússia, mantém os cortes na produção de petróleo e pode reduzir ainda mais a produção.

No mês passado, a Opep+ decidiu inesperadamente cortar as metas de produção em dois milhões de barris por dia, em um esforço para estabilizar a queda dos preços.

Os preços do petróleo bruto caíram 5% após o relatório do Wall Street Journal e reduziram essas perdas após a resposta saudita. Na terça-feira, o petróleo Brent estava sendo negociado em alta de 1,4%, acima de US$ 88 o barril, enquanto o WTI, referência dos EUA, também estava acima de US$ 81 o barril.

