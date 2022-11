Riqueza de Musk cai US$ 100 bilhões – Bloomberg – CMIO

A fortuna da pessoa mais rica do mundo tem queda recorde em 2022, com a queda das ações da Tesla

Elon Musk viu sua fortuna cair em mais de US$ 100 bilhões este ano, marcando a queda mais acentuada já registrada no Bloomberg Billionaires Index.

Com um patrimônio líquido de US$ 169,8 bilhões, Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo, na segunda-feira.

A queda sem precedentes reflete os últimos desafios que a Tesla, que compreende a maior parte da fortuna de Musk, enfrenta em meio aos custos crescentes de matérias-primas e distúrbios na cadeia de suprimentos. Os problemas foram significativamente exacerbados pelo último recall de mais de 300.000 veículos devido a lanternas traseiras defeituosas e pela estrita postura de zero Covid na China, o principal mercado da Tesla fora dos Estados Unidos.

As ações da fabricante de carros elétricos caíram 6,8%, para US$ 167,87 no fechamento do pregão de segunda-feira, marcando o preço mais baixo desde novembro de 2020. As ações da Tesla perderam mais da metade de seu valor no ano até o momento.

Musk detém uma participação de quase 15% na Tesla e o declínio no preço das ações da fabricante de veículos elétricos eliminou cerca de US$ 8,6 bilhões de sua riqueza em apenas um dia.

No mês passado, Musk adquiriu a plataforma de mídia social Twitter por US$ 44 bilhões. Ele demitiu cerca de 60% de seus funcionários desde a aquisição, a última rodada de demissões ocorrendo no domingo. Os investidores estão preocupados se o empresário conseguirá se concentrar em seu papel como CEO da Tesla após adquirir o Twitter.

O preço das ações da Tesla esteve sob pressão considerável em 2022 devido a uma venda massiva nos mercados de tecnologia relacionada a profundas preocupações de um declínio econômico, bem como devido à postura hawkish do Fed. O índice Nasdaq 100, altamente tecnológico, caiu quase 30% este ano.

