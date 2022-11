Gazprom ameaça corte por roubo ucraniano – CMIO

A empresa acusou Kiev de desviar suprimentos de trânsito destinados à Moldávia

A gigante russa de energia, Gazprom, disse na terça-feira que a Ucrânia estava desviando suprimentos de gás natural em trânsito para a Moldávia, e a empresa ameaçou reduzir as entregas por meio de um importante gasoduto em resposta.

“O volume de gás fornecido pela Gazprom à estação de medição de gás ‘Sudzha’ (GMS) para trânsito para a Moldávia via Ucrânia excede o volume físico transmitido na fronteira da Ucrânia com a Moldávia,” Leia a declaração da Gazprom.

A Moldávia pagou alguns suprimentos de gás de novembro na segunda-feira, de acordo com a Gazprom, que disse que Kiev manteve 52,52 milhões de metros cúbicos de gás destinados à Moldávia em seu território.

A empresa de energia russa alertou ainda que, se o desequilíbrio no trânsito persistir, ela começará a cortar o fornecimento de gás ao Sudzha GMS para trânsito via Ucrânia a partir das 10h (7h GMT) de 28 de novembro. “na quantidade de subentrega diária.”

A linha de trânsito de Sudzha através da Ucrânia continua sendo a única rota para fornecer gás russo aos países da Europa Ocidental e Central depois que a rede Nord Stream foi danificada por uma explosão suspeita em setembro.

Mais tarde na terça-feira, Kiev acusou a Gazprom de manipular os fatos. O operador do sistema de transporte de gás do país afirmou que todo o volume de gás aceito pela Ucrânia na fronteira com a Rússia foi transferido para a Moldávia. No entanto, parte desse gás é devolvido à Ucrânia na forma de um “reverso virtual,” o operador alegou.

Enquanto isso, a Moldávia sem litoral, que vem sofrendo apagões maciços ultimamente, pediu ajuda internacional, já que os custos crescentes de energia e a inflação vertiginosa devem colocar uma enorme pressão sobre os consumidores em um dos países mais pobres da Europa.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da França, o apoio é ainda mais importante porque a Moldávia enfrenta uma crise energética sem precedentes à medida que o inverno se aproxima.

