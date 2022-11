Rússia se torna o maior fornecedor de fertilizantes da Índia – Reuters — CMIO

A Rússia se tornou o maior fornecedor de fertilizantes da Índia pela primeira vez, informou a Reuters na segunda-feira, citando uma autoridade do governo que disse que os exportadores russos ofereciam “Preços razoáveis.”

Os exportadores russos supostamente conquistaram uma participação de 21% no mercado indiano de fertilizantes na primeira metade do ano fiscal de 2022/23, ultrapassando a China, anteriormente o maior fornecedor da Índia.

As exportações russas aumentaram 371%, para um recorde de 2,15 milhões de toneladas de abril a outubro. Em termos monetários, as importações da Índia nesse período aumentaram 765%, para US$ 1,6 bilhão.

“A Índia estava lutando para garantir fertilizantes a preços razoáveis ​​após a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os suprimentos russos eram oportunos e a preços razoáveis. Isso nos ajudou a evitar uma possível escassez”, a fonte disse à agência.

O funcionário não identificado disse que a Índia recebeu descontos de mais de US$ 70 por tonelada. Ele acrescentou que a Rússia agora encontrou um grande comprador que pode substituir as nações europeias que lutam para se cortar dos suprimentos russos.

A participação da Rússia nas importações indianas de fertilizantes ficou em torno de 6% durante o último ano fiscal, enquanto a da China ficou em 24%. No primeiro semestre de 2022/23, as exportações da China para a Índia caíram pela metade, para 1,78 milhão de toneladas, em meio ao aumento da oferta russa.

Os preços globais de fertilizantes dispararam em março, depois que os EUA, a UE e países aliados introduziram sanções contra o fornecimento de fertilizantes da Rússia e da Bielo-Rússia. Enquanto os países ocidentais voltaram atrás na proibição, a Rússia encontrou novos mercados, principalmente na Ásia, para suas exportações.

