UE reduz teto do preço do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

Espera-se que Bruxelas atrase a implementação total da medida e enfraqueça algumas disposições

Os líderes da UE suavizaram a legislação proposta sobre a imposição de um teto de preço para as exportações russas de petróleo. A implementação total da política agora será adiada e as principais disposições de remessa serão enfraquecidas, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando um documento interno.

Os embaixadores da UE devem se reunir na quarta-feira, buscando aprovar a medida após discussões com aliados, duas semanas antes de o teto de preço entrar em vigor.

Bruxelas teria proposto adicionar um período de transição de 45 dias à medida punitiva. Pelo plano, o período de carência se aplicaria ao petróleo carregado antes de 5 de dezembro, quando as sanções relacionadas ao petróleo entram em vigor, e descarregado até 19 de janeiro. As alterações alinham o bloco a uma cláusula anunciada anteriormente pelos EUA e Reino Unido.

Se a proposta for aprovada, a UE e o Grupo dos Sete países ricos podem confirmar o limite já na quarta-feira. Segundo a disposição, as empresas ocidentais seriam proibidas de fornecer seguros, corretagem e assistência financeira a navios carregados com petróleo russo, a menos que a carga seja comprada abaixo de um preço acordado.













O limite de preço supostamente em consideração varia entre US$ 40 e US$ 60 o barril, o que pode permitir que a produção da Rússia permaneça nos níveis pré-sanções, mas reduza sua receita de petróleo. O limite atualmente debatido provavelmente seria um pouco acima disso, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações recentes, conforme citado pela agência.

O jornal visto pela Bloomberg também afirma que os transportadores que “intencionalmente” navio russo de petróleo bruto ou produtos petrolíferos acima do limite será proibido de receber serviços relacionados ao transporte de combustível russo “por 90 dias a partir da data de descarregamento da carga adquirida acima do preço máximo.”

Além disso, Bruxelas está planejando introduzir um período de transição de 90 dias no caso de futuras alterações no nível do limite de preço.

O teto seria definido usando dados históricos de preços do petróleo bruto russo e a situação atual nos mercados globais de petróleo, disse um alto funcionário do Tesouro dos EUA à agência, acrescentando que o preço pode ser revisto com frequência, a cada poucos meses.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT