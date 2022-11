UE dividida sobre o teto do preço do gás – CNBC – CMIO

Alguns estados membros estão levantando preocupações sobre o mecanismo de correção do mercado

A proposta da UE de limitar o preço do gás natural deixou alguns estados membros consternados, informou a CNBC na quarta-feira. Os ministros de energia do bloco devem debater o assunto na quinta-feira.

Alguns países não estão satisfeitos com o teto proposto de € 275 (US$ 283) por megawatt/hora nos preços do gás natural, que visa evitar custos altíssimos para os consumidores, informou a mídia. Ele apontou que algumas nações estão exigindo salvaguardas concretas antes de aprovar a proposta, enquanto outras dizem que o limite é muito alto.

“Um limite de preço nos níveis que a comissão está propondo não é de fato um limite de preço”, O ministro da Energia grego, Kostas Skrekas, disse à CNBC.

“Então [a] preço máximo de 275€ não é preço máximo, ninguém aguenta comprar gasolina a este preço caro durante muito tempo. Certamente acreditamos que o limite de preço abaixo de € 200, entre € 150 e € 200 seria mais realista”, ele adicionou.

O relatório destacou que Polônia, Grécia, Bélgica e Espanha estão entre as nações que apoiam o limite. A Holanda e a Alemanha têm se mostrado mais céticas sobre os benefícios da medida, afirma.

“Será um encontro com gente rabugenta”, um funcionário anônimo da UE disse à mídia sobre a próxima reunião.

O responsável explicou que a comissão precisa de apresentar mais garantias sobre como a medida não irá distorcer os mercados.













A Comissária Europeia para Energia, Kadri Simson, disse a repórteres na terça-feira que a proposta, conhecida como Mecanismo de Correção de Mercado ou MCM, é “equilibrado” e ajudará o bloco a evitar preços excessivamente altos.

Enquanto isso, um grupo de bolsas de energia na Europa, Europex, teria expressado profundas preocupações sobre um mecanismo de correção de mercado, uma vez que poderia impactar a estabilidade financeira, bem como a segurança do abastecimento.

Simson insistiu que o MCM levou isso em consideração e “os riscos são mínimos” para abastecimento.

A comissão propôs a introdução de um limite quando os preços na bolsa TTF, a referência de gás da Europa, atingirem € 275 por megawatt/hora e quando os preços forem € 58 (US$ 59,53) acima do preço de referência do GNL por dez dias consecutivos de negociação nas duas semanas. Ambas as condições precisam ser atendidas para que o limite seja acionado.

