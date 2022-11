Negociações da UE sobre limite de petróleo russo ‘paralisadas’ – Bloomberg – CMIO

A decisão de Bruxelas de diluir o limite proposto supostamente não ajudou a superar as diferenças, de acordo com a agência

As negociações entre os estados membros da UE sobre uma proposta russa de teto para o preço do petróleo tornaram-se “afogado” na noite de quarta-feira, informou a Bloomberg, acrescentando que os membros do bloco permanecem “divididos” sobre o limite.

Acredita-se que um teto de preço de US$ 65 por barril, supostamente proposto por Bruxelas, não tenha obtido apoio tanto daqueles que defendem uma postura mais dura quanto daqueles que preferem mais margem de manobra nas negociações com Moscou. A proposta foi rejeitada pela Polônia e pelos Estados Bálticos, que a chamaram de “muito generoso” para a Rússia, disse Bloomberg, acrescentando que nações com grandes indústrias de navegação, como Grécia ou Malta, insistiram que o limite não deveria ser inferior a US$ 70.

Anteriormente, alguns relatos da mídia sugeriram que o limite de preço em consideração variava entre US$ 40 e US$ 60. Na quarta-feira, a Bloomberg disse, citando suas fontes, que a UE estava discutindo um limite entre US$ 65 e US$ 70 o barril.













Agora, espera-se que as negociações continuem noite adentro e possam ser retomadas na quinta-feira, de acordo com o veículo. Proposto pelo Grupo dos Sete (G7), o teto do preço do petróleo deveria ser confirmado já na quarta-feira, caso fosse apoiado por todos os estados membros da UE.

Os ministros de energia da UE também devem discutir medidas para conter os preços do gás em uma reunião separada na quinta-feira, disse Bloomberg.

O desenvolvimento ocorreu depois que Bruxelas já diluiu o limite proposto, enfraquecendo algumas provisões de transporte marítimo e atrasando a futura implementação da medida. De acordo com o plano visto pela Bloomberg, o período de carência se aplicaria ao petróleo carregado antes de 5 de dezembro, quando as sanções relacionadas ao petróleo entram em vigor, e descarregado até 19 de janeiro.

Bloomberg, no entanto, acredita que o teto de preço dificilmente afetaria o comércio de petróleo da Rússia, mesmo que seu esboço existente seja adotado. “O petróleo russo atualmente é negociado com um desconto significativo em comparação com o Brent, cerca de US$ 65 por barril”, disse. Simone Tagliapietra, membro sênior do think tank Bruegel em Bruxelas, disse à Bloomberg. “Se o teto de preço do G-7 para o petróleo russo for definido em um nível semelhante, isso não prejudicaria muito a Rússia”, disse. ele adicionou.