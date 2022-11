Enviado taiwanês explica por que parabenizou Xi da China — CMIO

O fundador da TSMC, Morris Chang, levantou as sobrancelhas ao cumprimentar calorosamente o presidente chinês durante um raro encontro cara a cara

O bilionário taiwanês Morris Chang descartou as especulações de que o governo de Taipei orquestrou seu encontro com Xi Jinping na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) da semana passada em Bangcoc, dizendo que foi ideia dele cumprimentar e parabenizar calorosamente o presidente chinês quando seus caminhos se cruzaram. .

“O Gabinete Presidencial de Taiwan me disse de antemão que, se houvesse uma oportunidade, não havia necessidade de evitar encontrá-lo ou cumprimentá-lo”, disse. Morris disse na segunda-feira em uma coletiva de imprensa em Taipei. “Essa foi a única instrução.”

Chang, fundador da gigante de semicondutores TSMC, representou Taiwan como enviado especial na APEC. Seu encontro casual com Xi na sexta-feira foi um raro encontro cara a cara para uma autoridade taiwanesa, já que Pequim cortou a comunicação formal com o governo de Taiwan depois que a presidente Tsai Ing-wen chegou ao poder em Taipei em 2016.













A reunião surpreendeu não apenas porque ocorreu em meio a tensões crescentes entre a China e Taiwan, mas também porque Chang parabenizou Xi pelo 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês no mês passado em Pequim. Xi falou com ousadia sobre a soberania da China sobre Taiwan no congresso duas vezes por década, dizendo que a reunificação com a ilha autônoma “deve ser realizado”.

“Mais tarde, parabenizei Xi pelo sucesso do 20º congresso do partido e falei sobre minha própria condição de saúde, que foram todas minhas ideias pessoais”, disse Morris a repórteres. Tsai respeitou a decisão do enviado e suas interações com Xi, disse Hsu Szu-chien, vice-secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan.

Chang, de 91 anos, nasceu em Ningbo, uma das cidades mais antigas da China continental, em 1931, antes da guerra civil que terminou com a retirada das forças nacionalistas de Chiang Kai-shek para Taiwan em 1949. Chang deixou a China para estudar nos Estados Unidos, onde ele se formou em engenharia no MIT e na Universidade de Stanford. Ele fundou a TSMC em 1987 e construiu o que se tornou a maior empresa de capital aberto da Ásia em valor de mercado.













Como fabricante mundial dominante de chips de computador avançados, a TSMC é um campo de batalha fundamental no esforço dos EUA para bloquear o acesso da China à tecnologia de semicondutores de ponta. No mês passado, a empresa suspendeu seu trabalho com um fabricante de chips chinês para garantir a conformidade com os novos regulamentos dos EUA.

A TSMC está construindo uma fábrica de chips no Arizona e receberá o secretário de comércio dos EUA quando realizar uma “ferramenta” cerimônia em 6 de dezembro. Chang disse aos repórteres que compareceria ao evento e que a TSMC havia convidado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.