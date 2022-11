Coreia do Sul pede ajuda à Rússia e à China — CMIO

Seul pediu ‘cooperação ativa’ para interromper os testes de mísseis da Coreia do Norte

A Coreia do Sul pediu ajuda à Rússia e à China para encerrar o programa de testes de mísseis da rival Coreia do Norte, argumentando que Pyongyang está ameaçando a paz e a estabilidade no nordeste da Ásia e além.

O enviado nuclear Kim Gunn conversou por telefone na manhã de segunda-feira com os embaixadores russo e chinês em Seul, Andrey Kulik e Xing Haiming, pedindo “cooperação ativa” persuadir Pyongyang a abster-se de “mais provocações” e retornar ao diálogo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado. Kim argumentou que o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) pela Coreia do Norte na sexta-feira violou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e marcou mais um incidente perigoso de combate ao regime do presidente Kim Jong-un.

Seul fez seu apelo por ajuda enquanto seus enviados se preparavam para pressionar o Conselho de Segurança da ONU por uma ação em uma reunião de emergência na segunda-feira em resposta ao mais recente teste de ICBM da Coreia do Norte. O diplomata sul-coreano “enfatizou a necessidade de a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, se unir e tomar prontamente contramedidas decisivas”, disse o ministério.













Como membros permanentes do Conselho de Segurança, a Rússia e a China têm o poder de vetar quaisquer resoluções que punam a Coreia do Norte por seus testes de armas estratégicas. A Rússia pediu no passado uma redução na península coreana de ambos os lados, o que significa que Pyongyang interromperia os testes nucleares e os EUA e a Coreia do Sul suspenderiam seus exercícios militares conjuntos na região. As autoridades americanas chamaram essa ideia de “insulto”.

Kulik alertou no ano passado que somente a diplomacia traria a paz à península. “Estamos convencidos de que atividades passo a passo baseadas nos princípios da igualdade e uma abordagem gradual e sincronizada permitirão garantir a desnuclearização da Península Coreana e estabelecer as bases para um sistema sólido de paz e segurança aqui”, disse. o embaixador disse à TASS em uma entrevista em dezembro passado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, emitiu um comunicado na sexta-feira condenando a Coreia do Norte por seu último lançamento de ICBM. O ministro das Relações Exteriores da Coréia do Norte, Choe Son-hui, respondeu na segunda-feira chamando Guterres de “fantoche dos EUA”. Ela defendeu os testes de armas da Coreia do Norte como uma “legítimo e justo exercício do direito de legítima defesa”, dizendo que eles vieram em resposta a “ensaios provocativos de guerra nuclear” pelos EUA e seus aliados.