Türkiye reivindica primeiro sucesso na operação na Síria – CMIO

O atentado de 13 de novembro na Avenida Istiklal, em Istambul, matou seis pessoas e feriu outras 81. A polícia deteve dezenas de suspeitos, incluindo uma mulher que supostamente deixou uma bolsa contendo o artefato explosivo. Türkiye alegou que estava agindo sob ordens da milícia YPG na Síria.













As milícias curdas apoiadas pelos EUA controlam grande parte do nordeste da Síria, e Ancara afirma que cooperam estreitamente com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que Türkiye declarou uma organização terrorista.

A operação atual ainda não viu as tropas turcas cruzarem as fronteiras da Síria ou do Iraque, embora Erdogan tenha dito a repórteres no domingo que ‘Claw-Sword’ não se limitaria apenas a ataques aéreos.

Ancara alegou que o uso de artilharia foi uma resposta ao bombardeio curdo de Karkamis, no sudeste da província de Gaziantep. Vários morteiros atingiram o lado turco da fronteira, matando três civis e danificando uma escola e duas casas, segundo as autoridades locais.

Enquanto isso, o Centro de Informações Curdo Rojava relatou 11 mortos e nove civis feridos, junto com três combatentes curdos e “grandes baixas” entre o Exército Árabe Sírio, cujo posto de fronteira foi supostamente atingido.

Aram Hanna, porta-voz das Forças Democráticas da Síria (SDF), apoiadas pelos EUA, acusou Türkiye de “crimes de guerra” e disse que sua força aérea realizou “toque duplo” greves, visando equipes de resgate que chegam ao local do ataque inicial.