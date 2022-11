EUA minimizam a execução de prisioneiros de guerra russos na Ucrânia – CMIO

O enviado de Washington para crimes de guerra reconheceu vídeos mostrando execuções de prisioneiros, enquanto afirma que os russos fizeram pior

Embora reconheça a preocupação com os vídeos que mostram forças ucranianas executando soldados russos capturados, o enviado de crimes de guerra dos EUA argumentou que as alegações contra as forças de Kiev são insignificantes em comparação com as supostas atrocidades de Moscou.

“Obviamente, estamos acompanhando isso de perto”, Beth Van Schaack, embaixadora geral dos EUA para justiça criminal global, disse a repórteres em uma entrevista por telefone na segunda-feira. “É realmente importante enfatizar que as leis da guerra se aplicam igualmente a todas as partes, tanto ao estado agressor quanto ao estado defensor, e isso em igual medida.”

No entanto, Van Schaack acrescentou, “quando se trata da guerra na Ucrânia, é aí que termina a equivalência. Quando olhamos para a escala absoluta de criminalidade exibida pelas forças russas, é enorme em comparação com as acusações que vimos contra as forças ucranianas”.













O enviado também afirmou que Kiev lidou com as alegações de irregularidades de forma mais responsável.

“A Rússia inevitavelmente responde com propaganda, negação, desinformação e desinformação, enquanto as autoridades ucranianas geralmente reconhecem os abusos e os denunciam e se comprometem a investigá-los”, disse. ela disse.

Autoridades em Kiev negaram que forças ucranianas tenham executado prisioneiros russos. O presidente Vladimir Zelensky também negou as acusações russas de envolvimento de seu governo em outras atrocidades, como o assassinato da jornalista Darya Dugina em um subúrbio de Moscou – que a inteligência dos EUA atribuiu a Kiev.

Na semana passada, Zelensky negou repetidamente que um míssil ucraniano tivesse caído na Polônia, matando duas pessoas, e manteve suas falsas alegações de que foram mísseis russos que atingiram o membro da OTAN – uma alegação que poderia ter desencadeado a Terceira Guerra Mundial, se acreditada.













Os vídeos que supostamente mostram prisioneiros russos sendo executados surgiram online no final da semana passada. Na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia acusou as forças ucranianas de “prática generalizada” de executar cativos russos, “apoiado ativamente pelo regime de Kiev e totalmente ignorado por seus apoiadores ocidentais”.

O New York Times informou no domingo que havia verificado a autenticidade dos vídeos, e a ONU pediu que Kiev investigasse os assassinatos. O Kremlin prometeu na segunda-feira responsabilizar os perpetradores.