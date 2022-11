Prefeito de Londres pede mais censura – CMIO

Sadiq Khan argumentou contra a restauração do acesso do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, às mídias sociais

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, está tão angustiado com o restabelecimento da conta de Donald Trump no Twitter que pediu o aumento da censura nas mídias sociais e exigiu que o ex-presidente assine um “código de conduta obrigatório”.

“O retorno de Donald Trump ao Twitter mostra por que precisamos desesperadamente de uma nova regulamentação da mídia social e do discurso online”, disse. Khan tuitou no domingo. “A liberdade de expressão é vital, mas deve ser contrabalançada com a segurança de outras pessoas para proteger nossa democracia e sociedade.”

O bilionário CEO da Tesla, Elon Musk, que adquiriu o Twitter em uma aquisição de US$ 44 bilhões no mês passado, encerrou o longo banimento de Trump da plataforma no sábado. O então presidente foi banido do Twitter e de outras plataformas importantes em janeiro de 2021, após o motim no Capitólio dos Estados Unidos. Musk conduziu uma pesquisa no Twitter perguntando aos usuários se Trump deveria ter permissão para retornar. A pesquisa atraiu mais de 15 milhões de votos, 51,8% dos quais a favor da reintegração.













Khan ligou para Trump “um perigoso político de extrema-direita que tem um histórico de incitação à violência. Ele não deve ter permissão para usar a mídia social para pregar o ódio e alimentar ainda mais a política de divisão”. Ele alegou que o ex-presidente colocou as pessoas em risco de crimes de ódio e “encorajou uma tentativa de derrubar o governo democraticamente eleito dos EUA.”

“Já sabemos que pode acontecer de novo se ele for autorizado a voltar,” acrescentou o prefeito. “Ele não deve ter acesso a uma enorme plataforma para continuar espalhando ódio e minando a democracia sem ao menos assinar um código de conduta obrigatório que leve à sua remoção imediata se violado.”

Trump disse no sábado que não “ver qualquer motivo” para voltar a usar o Twitter, pois conquistou muitos seguidores em sua própria plataforma, Truth Social.