Força Espacial dos EUA anuncia grande movimento anti-China – CMIO

Funcionários do Pentágono disseram que um novo comando iria combater a “ameaça de ritmo” representada por Pequim

A Força Espacial dos Estados Unidos deve criar seu primeiro comando componente na região do Indo-Pacífico, onde as autoridades têm apontado cada vez mais para o aumento das tensões com rivais regionais, como a Coréia do Norte e a China.

Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos (INDOPACOM) anunciado a mudança na segunda-feira, observando que supervisionaria a nova unidade da Força Espacial após seu lançamento no final desta semana. O INDOPACOM é o comando combatente responsável por grande parte do leste da Ásia e do subcontinente indiano e será o primeiro a hospedar um componente da Força Espacial após a criação do ramo no final de 2019.

Uma vez estabelecida, a unidade da Força Espacial ajudará a melhorar as capacidades dos EUA para detectar e interceptar mísseis balísticos e de cruzeiro disparados de países da região, embora os militares tenham oferecido poucos detalhes sobre sua função exata.

O recém-nomeado chefe de operações espaciais da filial, tenente-general B. Chance Saltzman, sugeriu anteriormente que a unidade será amplamente focada em Pequim.













“Achamos que o espaço é tão crítico agora que precisamos de um assento naquela mesa”, Saltzman disse durante um evento em maio passado, acrescentando: “Com a China sendo a ameaça, era essencial que estivéssemos o componente de serviço na INDOPACOM.”

O anúncio ocorre em meio às crescentes tensões entre Washington e vários rivais regionais, como China e Coréia do Norte, vendo os militares dos EUA aumentarem sua presença no Indo-Pacífico. Uma série de exercícios conjuntos recentes com a Coreia do Sul e o Japão desencadearam uma onda de testes de mísseis retaliatórios por Pyongyang – incluindo dois lançamentos de ICBM apenas neste mês. Os legisladores dos EUA também continuaram as visitas periódicas a Taiwan, enfurecendo Pequim, que vê a ilha como parte de seu território soberano, enquanto navios de guerra americanos transitam pelo Estreito de Taiwan quase mensalmente.

Embora o INDOPACOM seja o primeiro comando combatente a receber seu próprio componente da Força Espacial, o Vice-Chefe de Operações Espaciais Gen. David Thompson disse que enquanto os militares trabalham para “integrar efetivamente as capacidades espaciais” outros seguiriam “muito rapidamente depois disso,” incluindo unidades sob o Comando Central dos EUA – e o Comando Europeu dos EUA, que já está profundamente envolvido no compartilhamento de inteligência sem precedentes com a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia.