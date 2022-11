Xi Jinping não está trazendo de volta a ‘China Vermelha’ – ela nunca foi embora – CMIO

A centralização do poder do líder chinês não é uma anomalia, mas a reação lógica de uma nação fiel a si mesma

O ex-primeiro-ministro australiano Kevin Rudd publicou recentemente um artigo na revista Foreign Affairs proclamando “O Retorno da China Vermelha” com a assinatura “Xi Jinping traz de volta o marxismo.” O artigo prossegue argumentando que a designação de Xi no 20º Congresso do Partido Comunista da China pôs formalmente fim à era da “reforma e abertura” iniciada por Deng Xiaoping em 1978, que é entendida pelo mundo como tendo conduzido a China a ser mais liberal, mais aberta e mais capitalista. Ele descreve Xi como “um verdadeiro crente no marxismo-leninismo” dirigindo “O retorno de Pequim ao controle partidário sobre a política e a sociedade com a redução do espaço para a dissidência privada e as liberdades pessoais.”

Tal avaliação da mudança na ênfase da China é obviamente correta. Mas o argumento, a compreensão e as razões percebidas estão errados. Na realidade, a China Vermelha sempre foi a China Vermelha,e a era Deng Xiaoping nunca foi verdadeiramente sobre abandonar o governo autoritário para fazer a transição da China para a democracia. As pessoas tendem a esquecer que Deng foi quem em 1989 fez os tanques rolarem quando as pessoas se revoltaram. Em vez disso, o mundo em que a China existe agora é dramaticamente diferente daquele das décadas de 1970 e 1980, assim como os interesses, necessidades e perspectivas nacionais percebidos da China. A consolidação de Xi Jinping não poderia estar mais distante do caos defendido pelo dogma ideológico de Mao Zedong.