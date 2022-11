Terremoto desencadeia tsunami no Pacífico – CMIO

O gabinete do primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, disse que não houve grandes danos na capital e não registrou nenhuma vítima, mas acrescentou que os terremotos provocaram quedas de energia. A agência de transmissão oficial das ilhas, por sua vez, informou que todos os serviços de rádio estavam fora do ar.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos EUA emitiu um “ondas de tsunami perigosas” após o terremoto, dizendo que as águas podem chegar até um metro acima do nível da maré nas Ilhas Salomão e até 30 centímetros ao longo das costas de Papua Nova Guiné e Vanuatu.













No entanto, o Serviço Meteorológico das Ilhas Salomão disse mais tarde que não havia risco de tsunami, embora a agência ainda alertasse sobre correntes marítimas extraordinariamente fortes em algumas áreas costeiras. Os residentes eram “recomendado para estar vigilante, pois os tremores secundários devem continuar”, Diretor de Meteorologia David Hiriasia disse na mídia social.

As Ilhas Salomão ficam em uma região propensa a terremotos da placa tectônica australiana conhecida como “Anel de Fogo”. É uma das áreas mais sismicamente ativas do mundo devido às constantes convergências entre as placas da Austrália e do Pacífico, que se pressionam e criam enormes pressões capazes de produzir terremotos.

O grande terremoto na manhã de terça-feira ocorreu menos de um dia depois que outro grande terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Indonésia – que também fica ao longo do ‘Círculo de Fogo’ – matando mais de 100 pessoas, de acordo com a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres do país. A maioria das vítimas resultou do desabamento de edifícios e, na manhã de terça-feira, as equipes de resgate ainda procuravam sobreviventes nos escombros.