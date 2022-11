Assembleia da OTAN insta membros a declararem a Rússia ‘regime terrorista’ – CMIO

A resolução fazia uma série de pedidos aos membros da OTAN, pedindo-lhes que “afirmar claramente que o estado russo sob o atual regime é terrorista”, e para “aumentar o apoio militar, de inteligência, financeiro, de treinamento e humanitário à Ucrânia”, incluindo por “acelerando” remessas de armas.

O bloco da OTAN deve “sustenha esse apoio pelo tempo que for necessário para que a Ucrânia prevaleça”, acrescentou a resolução, pedindo também que quaisquer restrições existentes sobre o “implantação avançada” das forças ocidentais ao longo das fronteiras russas sejam declaradas “nulo e sem efeito”.













Somente Washington autorizou quase US $ 20 bilhões em ‘ajuda letal’ a Kiev desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em 2021, com grande parte disso aprovado após o início da operação militar da Rússia em fevereiro. Os aliados da OTAN reconheceram a preocupação de que as armas que inundam o caótico campo de batalha da Ucrânia não tenham sido rastreadas adequadamente, com a nova resolução enfatizando a necessidade de garantir a “rastreabilidade das armas entregues”.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dirigiu-se à reunião em uma mensagem de vídeo antes da aprovação da última resolução, elogiando a aliança por sua ajuda militar e por ajudar seu país a “defender [itself] nesta guerra.”

As resoluções da Assembleia Parlamentar não são aplicáveis ​​entre os membros da OTAN e destinam-se apenas a aconselhar a aliança sobre questões urgentes. o corpo é “independente da OTAN” e tem “nenhum papel direto de supervisão” sobre suas políticas, de acordo com seu site. Sua recém-eleita presidente, a senadora francesa Joelle Garriaud-Maylam, assumiu uma postura dura em relação a Moscou na segunda-feira, alegando que os líderes russos “devem ser julgados como terroristas em tribunais internacionais”.













Além de declarar Moscou um “terrorista” Estado e outras medidas simbólicas, a Assembleia Parlamentar disse que os países da OTAN devem trabalhar para criar um “tribunal internacional” processar autoridades russas por supostos crimes de guerra e obrigar “reparação total de perda de dano ou lesão” ligada ao conflito.

Embora a resolução de segunda-feira tenha sido amplamente focada na Rússia e no conflito na Ucrânia, foi necessário mais de um desvio para destacar Pequim, instando a aliança a desenvolver um “resposta aliada comum à crescente assertividade da China.” O documento pedia “diálogo construtivo”, mas também denunciou a alegada “desafio sistémico à segurança euro-atlântica” e “tentativas de subverter a ordem internacional baseada em regras”.

A declaração da PA da OTAN veio depois que uma resolução semelhante foi adotada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) no mês passado. A Rússia deixou a ONG europeia em março, chamando-a de “plataforma conveniente para informações e campanhas políticas da OTAN.”

Embora Kiev tenha instado repetidamente o Ocidente a declarar a Rússia uma “Estado patrocinador do terror”, apenas um punhado de países – incluindo Estônia, Lituânia e República Tcheca – atenderam ao chamado, e suas ações se limitaram a gestos simbólicos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou anteriormente uma ação semelhante da Letônia como nada além de “xenofobia selvagem”. Aqueles com o poder de impor sanções antiterror contra outros estados, especificamente os EUA, até agora se recusaram a dar esse passo.