Kosovo adia multas para placas sérvias – CMIO

A decisão foi tomada a pedido do embaixador dos EUA, disse Albin Kurti, líder da região separatista.

Kosovo adiou os planos de começar a multar motoristas com placas sérvias por mais dois dias em meio a preocupações na UE e nos EUA de que a medida possa desencadear tensões étnicas.

O anúncio ocorreu após o fracasso das negociações de emergência entre Pristina e Belgrado na noite de segunda-feira. O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, que presidiu as negociações, destacou que o problema foi a recusa de Kosovo em aceitar uma proposta de Bruxelas destinada a resolver o impasse.

Borrell disse que tinha informações de inteligência descrevendo a situação na fronteira entre a Sérvia e a província separatista como sendo “à beira dos confrontos”.

Na manhã desta terça-feira, o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, disse no Twitter que atendeu a um pedido do embaixador dos Estados Unidos, Jeff Hovenier, de um atraso de 48 horas na imposição de multas por “ilegal” matrículas. “Estou feliz em trabalhar com os EUA e a UE para encontrar uma solução durante os próximos dois dias”, disse. ele escreveu.

Pouco antes do anúncio de Kurti, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, apontou que tanto Kosovo quanto a Sérvia “precisaremos fazer concessões para garantir que não comprometamos décadas de paz duramente conquistada em uma região já frágil.”













O presidente sérvio Aleksandar Vucic insistiu que a disputa não era sobre as placas em si, mas sobre o fracasso de Pristina em honrar seus acordos com Belgrado, travando uma “guerra híbrida” contra os sérvios remanescentes no norte de Kosovo.

O reconhecimento do Kosovo é “não é a política da Sérvia,” Vucic reiterou na segunda-feira. Os EUA e muitos de seus aliados reconheceram a província habitada principalmente por albaneses como um estado soberano em 2008. No entanto, Belgrado ainda considera Kosovo como parte de seu território, sendo apoiado por Rússia, China e outros países.

As placas têm sido um ponto de discórdia entre Belgrado e Pristina há quase dois anos, com as autoridades de Kosovo já adiando a repressão em várias ocasiões.

De acordo com o plano de Pristina, os motoristas que não conseguirem trocar as placas de carro da Sérvia para a Kosovo serão multados em € 150 (cerca de US$ 154). Mas após o término do período de transição em abril de 2023, eles teriam seus veículos apreendidos.

Belgrado havia alertado anteriormente que os militares sérvios se moveriam para proteger os sérvios étnicos em Kosovo se enfrentassem perseguição. A Otan, que tem um contingente de 3.700 soldados da paz na região separatista, disse que está pronta para intervir se a violência estourar.