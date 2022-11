Reino Unido fornece armas de ponta à Ucrânia – mídia – CMIO

Londres teria enviado um número desconhecido de mísseis Brimstone 2 guiados a laser para Kiev

O Reino Unido forneceu à Ucrânia mísseis Brimstone 2 de alta precisão, informou a mídia britânica na segunda-feira. O vídeo divulgado pelos militares mostrou a entrega de uma versão avançada do projétil em comparação com as já utilizadas pelas forças ucranianas.

Segundo relatos, Londres começou a enviar versões anteriores do míssil para a Ucrânia há cerca de seis meses. Embora originalmente projetados para serem lançados de aeronaves, esses projéteis são normalmente disparados por tropas ucranianas de caminhões modificados. Eles são usados ​​para destruir tanques inimigos e outros veículos militares.

Cada míssil Brimstone 2 supostamente custa aproximadamente £ 175.000 ($ 207.110).

Ele tem dois modos de operação: pode atingir alvos rastreando um laser ou selecionar um de uma lista pré-programada com a ajuda do radar.













O sistema pode escanear o campo de batalha e selecionar independentemente o alvo mais apropriado, poupando veículos civis e equipamentos militares de importância secundária.

Durante sua visita a Kiev no fim de semana, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, revelou um novo pacote de ajuda militar no valor de £ 50 milhões.

A Grã-Bretanha tem sido um dos principais fornecedores de armas para a Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva no final de fevereiro.

Enquanto isso, Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, da qual o Reino Unido é membro, insistiu na segunda-feira que a aliança militar deve manter seus suprimentos de armas para a Ucrânia para garantir que o conflito termine na mesa de negociações o mais rápido possível.

Autoridades russas de alto escalão sinalizaram repetidamente a prontidão de Moscou para negociações, ao mesmo tempo em que afirmam que Kiev está estabelecendo condições irrealistas para o diálogo.

O Kremlin caracteriza o conflito em andamento como nada menos que um “guerra por procuração” contra os EUA e a OTAN. Moscou também insiste que o Ocidente está apenas prolongando o conflito e arriscando um confronto direto entre a Rússia e o bloco militar ao fornecer armas a Kiev.