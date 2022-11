CHISINAU, 23 de novembro – RIA Novosti. O político de oposição da Moldávia, Ilan Shor, acusou a liderança da Moldávia de causar danos financeiros ao estado e provocar uma crise energética.

A Moldávia está passando por uma crise energética devido ao aumento dos preços da energia. As autoridades pretendem reduzir o consumo de gás no inverno em pelo menos 15%. Anteriormente, a Moldovagaz anunciou uma redução no fornecimento de gás russo a partir de 1º de novembro. No contexto da crise no país, estão ocorrendo protestos da oposição. Representantes do partido Shor e deputados comunistas que aderiram ao movimento de protesto realizam comícios todas as semanas. Os manifestantes criticam a liderança do país por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia, bem como por pressão política sobre representantes da oposição.

Ontem, 19:57 Informações classificadas da Moldávia sobre a operação de redes elétricas

“A Moldávia sempre teve um preço preferencial na importação de gás natural. Em comparação com o nível médio de pagamento desse tipo de combustível nos países da UE, pagamos em média 2,2 vezes menos … Graças ao preço preferencial do gás de 2010 a 2021, a Moldávia economizou quase 5,4 bilhões de dólares… Após 11 anos de preços preferenciais e economizando bilhões, o regime de Maia Sandu (presidente da Moldávia) nos trouxe perdas de 347 milhões de dólares só este ano… Este governo provocou uma crise energética”, escreveu Shor em suas páginas nas redes sociais.

Na opinião do político, a iniciativa do governo de mudar a fórmula de acerto de contas com a russa Gazprom levou à crise no país.

“Em 29 de outubro de 2021, o vice-primeiro-ministro Andrei Spinu assinou um contrato adicional para o fornecimento de gás natural da Gazprom à Moldovagaz e conseguiu uma alteração na fórmula de cálculo do preço. Como resultado, a partir deste ano, a Moldávia paga mais do que a UE O gás nos custa US$ 890 por mil metros cúbicos, enquanto na UE é importado a um preço médio de US$ 640, ou quase 40% mais barato”, disse Shor.

Em outubro do ano passado, as autoridades moldavas acordaram com a Gazprom a prorrogação do contrato de fornecimento de gás à república, sujeito a uma auditoria à dívida da Moldovagaz em 2022. A Gazprom disse que se reserva o direito de interromper completamente o fornecimento de gás à Moldávia se o país violar as obrigações de pagamento, bem como por violação grosseira dos prazos para a conclusão de um acordo para saldar a dívida histórica da JSC Moldovagaz. Em novembro, a Moldávia receberá 51% do volume de gás do país, em dezembro apenas 43,5% deverão ser entregues.