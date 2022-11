EUA correm para substituir as armas enviadas para a Ucrânia – CMIO

Depois de entregar quase US$ 18 bilhões em armas a Kiev desde fevereiro, Washington está se esforçando para reabastecer seus próprios arsenais.

O Exército dos EUA está acelerando seus processos de aquisição de armas para repor os estoques esgotados pelo fluxo constante de remessas de armas para a Ucrânia, disse um alto oficial militar na segunda-feira.

Os militares do país estão usando as lições de contratação aprendidas com a pandemia de Covid-19 para acelerar o procedimento, disse Doug Bush, chefe de aquisições, a repórteres. O esforço de contratação acelerado significa que os processos que costumavam ser executados em sucessão agora serão executados simultaneamente, de acordo com a Reuters.

Washington enviou quase US$ 18 bilhões em armas para a Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar no final de fevereiro. O Pentágono também gastou mais de US$ 2,6 bilhões entre maio e outubro para reabastecer os principais estoques de armas, mostram dados recentes de contratação.

O Departamento de Defesa admitiu, no entanto, que ainda levaria "vários anos" para o Exército dos EUA ser totalmente reabastecido, de acordo com uma ficha técnica vista na semana passada pelo New York Post.













Os EUA usam a Autoridade de Retirada Presidencial (PDA) especial para permitir transferências rápidas de armas sem a aprovação do Congresso durante um período de emergência.

Segundo Bush, cerca de US$ 1 bilhão em contratos foram concedidos a fabricantes de armas desde a segunda quinzena de outubro, principalmente para reabastecer munições e foguetes. Isso incluiu um contrato de $ 477 milhões com a Lockheed Martin.

O ritmo dos contratos agora é “excedendo os benchmarks internos de velocidade de gastos do Pentágono em 15%,” disse a Reuters.

O exército recebeu seu primeiro lote de fundos para repor os estoques enviados à Ucrânia no início de maio e recebe uma nova parcela a cada poucas semanas, variando de algumas centenas de milhões de dólares a quase um bilhão.

Os EUA não são o único país que enfrenta estoques de armas esgotados devido ao conflito na Ucrânia. As forças armadas da Alemanha estão atualmente enfrentando uma grave escassez de munição, disse Eva Hoegl, comissária do Bundestag para as forças armadas, no domingo. Embora o déficit exista há anos, foi exacerbado pelo envio de armas de Berlim a Kiev. Hoegl alertou que custaria ao exército cerca de € 20 bilhões para reabastecer seus estoques de munição.

A Rússia alertou repetidamente que o influxo de armas ocidentais apenas prolongará o conflito, ao mesmo tempo em que torna os EUA e outros membros da OTAN participantes de fato.