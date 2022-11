A Moldávia nacionalizou o aeroporto internacional de Chisinau

A empresa “Avia Invest” chamou a decisão do tribunal de ilegal. O site do investidor informa que desta decisão caberá recurso para o Supremo Tribunal de Justiça e, em caso de rescisão do contrato, a empresa se reserva o direito de exigir o retorno do investimento.

“A rescisão do contrato implica um retorno obrigatório do investimento, que atualmente chega a mais de US$ 90 milhões”, disse a empresa em comunicado.

A decisão de transferir o aeroporto de Chisinau para o consórcio russo Avia Invest por um período de 49 anos foi tomada em 2013. Implicou um investimento de 244,2 milhões de euros. A empresa planejava aumentar o tráfego de passageiros em trânsito do aeroporto em 1,5 milhão de pessoas por ano, o que poderia render à Moldávia, segundo estimativas aproximadas, cerca de 150 milhões de euros por ano. Em junho de 2020, o Parlamento da Moldávia criou uma comissão que analisa a privatização da propriedade estatal em 2013-2019. O seu presidente, Igor Munteanu, recorreu à Procuradoria-Geral da República e ao Centro Nacional Anti-Corrupção devido a violações no processo de concessão do aeroporto de Chisinau. Em julho do mesmo ano, a Agência Estatal de Propriedade da Moldávia rescindiu o contrato com a empresa Avia Invest sobre a concessão do aeroporto.